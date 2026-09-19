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ਦੋਵੇਂ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਟਰਾਫੀਆਂ... ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਤੋਂ ਟਰਾਫੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ

BCCI ਸਕੱਤਰ ਦੇਵਜੀਤ ਸੈਕੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਟਰਾਫੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਆਉਣਗੀਆਂ।

Asia Cup Trophies
BCCI ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵਜੀਤ ਸੈਕੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਥੁਨ ਮਨਹਾਸ (PTI)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 19, 2026 at 11:02 AM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (BCCI) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵਜੀਤ ਸੈਕੀਆ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਟਰਾਫੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ (ਏ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਤੋਂ ਟਰਾਫੀਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ।

ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਟਰਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰ BCCI ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ

ਸੈਕੀਆ ਨੇ ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੀ 95ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ (AGM) ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਟਰਾਫੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਟਰਾਫੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸਥਿਤ ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੈਕੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤੇਗੀ।" ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ

ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਜਾਪਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ।

ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈਨ-ਅੱਪ ਵਿੱਚ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਅਈਅਰ ਵਰਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

TAGGED:

ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ
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ASIA CUP TROPHIES

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