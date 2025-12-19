ETV Bharat / sports

IND vs SA: ਟਿਕਟਾਂ ਰਿਫੰਡ 'ਤੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

BCCI on Ticket Refund: ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਚੌਥੇ ਟੀ20 ਮੈਚ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ।

BCCI ON TICKET REFUND
ਭਾਰਤੀ ਟੀ-20 ਟੀਮ (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 19, 2025 at 6:50 AM IST

BCCI on Ticket Refund: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਮੈਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟੇ ਬਿਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਦੇ ਏਕਾਨਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੈਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਪਾਇਰਾਂ ਨੇ ਮੈਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ।

ਮੈਚ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਤੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਸੀਏ) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।

ਟਿਕਟ ਰਿਫੰਡ ਬਾਰੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਆਈਏਐਨਐਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵਜੀਤ ਸੈਕੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਸੀਏ) ਕੋਲ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਈਸੀਸੀ ਦੀ ਰਿਫੰਡ ਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵੀ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਯੂਪੀਸੀਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਯੂਪੀਸੀਏ ਖੇਡ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹੋਸਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਟਿਕਟ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਸੀਏ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਮਨੋਹਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਟਿਕਟ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਭਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਚ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਏਕਾਨਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂਥ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਟਿਕਟਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲੇਗਾ।"

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੌਥੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 2-1 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਲੜੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਮੈਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਵ ਅੱਜ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

