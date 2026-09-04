BCCI ਨੇ ਅਗਰਕਰ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਤੋੜੀ ਚੁੱਪੀ, ਰੋਹਿਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

BCCI ਨੇ ਅਗਰਕਰ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਤੋੜੀ ਚੁੱਪੀ, ਰੋਹਿਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜੀਤ ਅਗਰਕਰ ਦੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ।
Published : September 4, 2026 at 2:15 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (BCCI) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵਜੀਤ ਸੈਕੀਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣਕਾਰ ਅਜੀਤ ਅਗਰਕਰ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੈਕੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅਗਰਕਰ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਵਰਚੁਅਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੈਕੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
VIDEO | Mumbai: “Chief selector Ajit Agarkar was out of station and couldn’t even join online; meeting focused on building the best team for the 2027 ODI World Cup”, says BCCI Secretary Devajit Saikia (@lonsaikia).— Press Trust of India (@PTI_News) September 3, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/gQKjXlw0DV
BCCI ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਵਨਡੇ ਅਤੇ ਟੈਸਟ) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (T20i) ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। BCCI ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ (CEO) ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ.ਵੀ.ਐਸ. ਲਕਸ਼ਮਣ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਅਗਰਕਰ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਅਟਕਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰਕਰ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਗਰਕਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ
ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਚਾਰ ਆਈਸੀਸੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤੇ (ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ 2023, ਟੀ20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2024, ਟੀ20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2023 ਵਿੱਚ ਉਪ ਜੇਤੂ ਰਹੇ।
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸੈਕੀਆ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਕੀਆ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ (ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ) ਵਿੱਚ 138 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਟਕਲਾਂ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।"