BCCI ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਬਦਲ, ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਮਲ
BCCI ਨੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬਦਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
Published : June 6, 2026 at 4:31 PM IST
Virat Kohli Replacement: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (BCCI) ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਲਈ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬਦਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਅਜੇਤੂ 75 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਹਲੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੈਮਸਟ੍ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖਿਚਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਮੁੱਖ ਚੋਣਕਾਰ ਅਜੀਤ ਅਗਰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲਈ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ BCCI ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਆਈਪੀਐਲ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲਈ ਫਿੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਿਜ਼ੀਓ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।"
BCCI Hon. Secretary Mr. Devajit Saikia informs that Yashasvi Jaiswal will replace the injured Virat Kohli for the #INDvAFG ODI series.#TeamIndia pic.twitter.com/cLxfK7gByz— BCCI (@BCCI) June 6, 2026
ਜੈਸਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕਰੀਅਰ
ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 6 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਖੇਡਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ 121 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ 116 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 50 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਗਿੱਲ ਓਪਨਿੰਗ ਸਲਾਟ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 57 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 171 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ
13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 17 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਖੇਡਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੋਣਕਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ।