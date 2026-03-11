ETV Bharat / sports

BCCI ਵੱਲੋਂ IPL ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ , SRH ਅਤੇ RCB ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਗਾਜ਼

28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਆਰਸੀਬੀ ਅਤੇ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

IPL 2026 SCHEDULE
BCCI ਵੱਲੋਂ IPL ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ (file photo IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 11, 2026 at 8:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਆਈਪੀਐਲ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਰਸੀਬੀ ਅਤੇ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਐਮ ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਚ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ'

ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 28 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। 20 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੇਕੇਆਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਪ ਜੇਤੂ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਿਊਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗੀ। ਲੀਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।

ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵੇਖੋ

28 ਮਾਰਚ, 2026 (ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਸ਼ਾਮ)

ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਬਨਾਮ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ - ਬੰਗਲੌਰ

29 ਮਾਰਚ, 2026 (ਐਤਵਾਰ, ਸ਼ਾਮ)

ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਬਨਾਮ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ - ਮੁੰਬਈ

30 ਮਾਰਚ, 2026 (ਸੋਮਵਾਰ, ਸ਼ਾਮ)

ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਬਨਾਮ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ - ਗੁਹਾਟੀ

31 ਮਾਰਚ, 2026 (ਮੰਗਲਵਾਰ, ਸ਼ਾਮ)

ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਬਨਾਮ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ - ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ

1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 (ਬੁੱਧਵਾਰ, ਸ਼ਾਮ)

ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਬਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ - ਲਖਨਊ

2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 (ਵੀਰਵਾਰ, ਸ਼ਾਮ)

ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਬਨਾਮ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ - ਕੋਲਕਾਤਾ

3 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸ਼ਾਮ)

ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ - ਚੇਨਈ

4 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 (ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਦੁਪਹਿਰ)

ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਬਨਾਮ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ - ਦਿੱਲੀ

4 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 (ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਸ਼ਾਮ)

ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ ਬਨਾਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ - ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ

5 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 (ਐਤਵਾਰ, ਦੁਪਹਿਰ)

ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਬਨਾਮ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ - ਹੈਦਰਾਬਾਦ

5 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 (ਐਤਵਾਰ, ਸ਼ਾਮ)

ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਬਨਾਮ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ - ਬੰਗਲੌਰ

6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 (ਸੋਮਵਾਰ, ਸ਼ਾਮ)

ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ - ਕੋਲਕਾਤਾ

7 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 (ਮੰਗਲਵਾਰ, ਸ਼ਾਮ)

ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਬਨਾਮ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ - ਗੁਹਾਟੀ

8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 (ਬੁੱਧਵਾਰ, ਸ਼ਾਮ)

ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਬਨਾਮ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ - ਦਿੱਲੀ

9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 (ਵੀਰਵਾਰ, ਸ਼ਾਮ)

ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਬਨਾਮ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ - ਕੋਲਕਾਤਾ

10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸ਼ਾਮ)

ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਬਨਾਮ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ, ਗੁਹਾਟੀ

11 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 (ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਦੁਪਹਿਰ)

ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਬਨਾਮ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ - ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ

11 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 (ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਸ਼ਾਮ)

ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਬਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ - ਚੇਨਈ

12 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 (ਐਤਵਾਰ, ਦੁਪਹਿਰ)

ਲਖਨਊ ਸੁਪਰਜਾਇੰਟਸ ਬਨਾਮ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ - ਲਖਨਊ

12 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 (ਐਤਵਾਰ, ਸ਼ਾਮ)

ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਬਨਾਮ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ - ਮੁੰਬਈ

TAGGED:

BCCI
IPL ਮੈਚ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ
IPL 2026
SRH VS RCB
IPL 2026 SCHEDULE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.