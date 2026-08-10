ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, 6 ਟੈਸਟ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸਾਈਂ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਦਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : August 10, 2026 at 3:07 PM IST
Sarfaraz Khan Comeback: ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬੀ ਸਾਈ ਸੁਧਰਸਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸੁਧਰਸਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਏ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ (ਸੀਓਈ) ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਰਸਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼, ਜੋ ਕਿ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਵੱਡੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।" ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਪੁਰਸ਼ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਲਈ ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ
ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਗਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। 28 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਲਈ ਛੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 37.1 ਦੀ ਔਸਤ ਅਤੇ 150 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਨਾਲ 371 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਆਖਰੀ ਟੈਸਟ 2024 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ।
ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ
ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿੱਟ ਪਹਿਨ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੌਸ਼ਾਦ ਖਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ।
🚨 NEWS 🚨— BCCI (@BCCI) August 9, 2026
Sai Sudharsan ruled out of the #SLvIND Test series; Sarfaraz Khan named replacement.
Details 🔽 #TeamIndia https://t.co/lF6h8jabZd pic.twitter.com/Dk0C4HI37p
ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਟੈਸਟ ਸਕੁਐਡ
ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਮਾਨਵ ਸੁਥਾਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ, ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿੱਕਲ, ਸਰਾਂਸ਼ ਜੈਨ, ਆਕਿਬ ਨਬੀ ਅਤੇ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ।
ਡਬਲਯੂਟੀਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ (ਡਬਲਯੂਟੀਸੀ) ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।