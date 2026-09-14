BCCI ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਟਰਾਫੀ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ, ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ
ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਤੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਟਰਾਫੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Published : September 14, 2026 at 7:32 PM IST
Asia Cup trophy Controversy: ਸਾਲ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਟੀਮ ਵੀ ਬਦਲੀ, ਪਰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਟਰਾਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ, ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ (ACC) ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਤੋਂ ਟਰਾਫੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ।
ਜਦੋਂ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ACC ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਟਰਾਫੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਵੀ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਟਰਾਫੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ, 2026 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਤੋਂ ਟਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੀਆਂ।
Watch: On Indian women's cricket team did not accept the Women's Asia Cup trophy from ACC Chair Mohsin Naqvi, BCCI Secretary Devajit Saikia says, "Trophy is a controversial thing in the Asia Cup, Our men's team won the Asia Cup a year and a half ago. And our whole situation,… pic.twitter.com/2p5Q6bqS4L— IANS (@ians_india) September 13, 2026
ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (BCCI) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵਾਜੀਤ ਸੈਕੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਰੁਖ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਗਾਮ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ
ਸੈਕੀਆ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ IANS ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਸਾਡੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਪਹਿਲਗਾਮ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧ ਤੋੜ ਲਈਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁ-ਦੇਸ਼ੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ BCCI ਸਾਰੇ ਬਹੁ-ਦੇਸ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਕਾਫ਼ੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਟਰਾਫੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਟਰਾਫੀ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਪੱਖ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।"
Heartiest congratulations to Team India, Women in Blue, on a commanding 72-run victory over Sri Lanka in the Asia Cup Final, making the whole country proud and jubiliant.— Devajit LON Saikia (@lonsaikia) September 14, 2026
A truly superlative performance throughout the tournament, marked by consistency, confidence and teamwork.… pic.twitter.com/WTV82oG3sG
ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸੋਨ ਤਗਮੇ 'ਤੇ
ਸੈਕੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤੀਏ ਜਾਂ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?" ਸੈਕੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਚ 18, 20 ਅਤੇ 22 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਹੋਣੇ ਹਨ।
ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੀ ਟਰਾਫੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ (2025 ਦੀ ਜੇਤੂ) ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ (2026 ਦੀ ਜੇਤੂ) ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੀ ਟਰਾਫੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ, ਟਰਾਫੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ (ACC) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
A complete performance from the Women in Blue once again and they are the deserved winners of the #DPWorldWomensAsiaCup2026 🏆🇮🇳 #DPWorldWomensAsiaCup2026 #GrandFinale #INDWvSLW #ACC pic.twitter.com/efvt0RcZot— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 13, 2026
ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ 72 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਠਵੀਂ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਫਾਲੀ ਵਰਮਾ (68) ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ (59) ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ 129 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ-ਤੋੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਾਰਤ ਨੇ 183/5 ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਕੋਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਰਧ-ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ। ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ; ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਾਨੀ ਨੇ ਚਾਰ ਅਤੇ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਟੀਮ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 111 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ-ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ।