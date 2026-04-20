ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਹੋਣਗੇ ਕਪਤਾਨ; ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਉਤਰਨਗੀਆਂ

ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਟੀ-20 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 20, 2026 at 10:13 PM IST

Two Indian Teams: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਆਈਪੀਐਲ) ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੇ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ: ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ, ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀਸੀਸੀਆਈ) ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀ-20 ਸਕੁਐਡ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 30 ਤੋਂ 35 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੁਐਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਸਕੇਗੀ।

ਦੋ ਸਕੁਐਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੁਵੱਲੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ - ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ - ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਕਾਰੀ ਬਹੁ-ਖੇਡ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੁਐਡਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ, 30 ਤੋਂ 35 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਬੋਰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਕੁਐਡ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਣ।"

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਘਰੇਲੂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਾਲ, ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਟੀਮ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ

ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ - ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ 2022 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਇਹ ਮੈਚ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਮ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਟੀਮ - ਚੀਨ ਭੇਜੀ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।

