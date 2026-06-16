ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ A ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BCCI ਨੇ ਭਾਰਤ A ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
India A squad: ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਏ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : June 16, 2026 at 4:55 PM IST
India A squad updated: ਭਾਰਤ ਏ ਟੀਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੰਬੁਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਏ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਏ ਵਿਰੁੱਧ 50 ਓਵਰਾਂ ਦੀ ਤਿਕੋਣੀ ਲੜੀ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਏ ਸੋਮਵਾਰ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਓਵਰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਏ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀਸੀਸੀਆਈ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਏ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਨੇ ਤਿਕੋਣੀ ਲੜੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਏ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਨੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਸੀ।
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਪੁਰਸ਼ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਿਕੋਣੀ ਲੜੀ ਲਈ ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਏ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੁੱਧਵੀਰ ਨੇ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਮੋਢੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫੀਲਡਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
🚨 News 🚨— BCCI (@BCCI) June 16, 2026
Ashok Sharma added to India A squad for tri-series in Sri Lanka as a replacement for Yudhvir Singh.
More Details ▶️ https://t.co/Hvc2KSoBlv #TriNationSeries pic.twitter.com/jcZMZ0DDm8
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੁੱਧਵੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਜੇ ਰੋਟੇਟਰ ਕਫ਼ ਦੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ (ਸੀਓਈ) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਿਡ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 154.2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਲਈ ਸਿਰਫ ਛੇ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਅਸ਼ੋਕ 2025/26 ਸਈਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਦਸ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਹਰੀ ਵਿਕਟ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਏ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਿਕੋਣੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ
ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ ਤਿਕੋਣੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਏ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਦੋ ਹਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਏ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਏ ਨੂੰ 8 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਡਕਵਰਥ-ਲੂਈਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਏ ਤੋਂ 4 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਏ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਮੈਚ ਸੁਪਰ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਭਾਰਤ ਏ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਏ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਲਈ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਚ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਜਿੱਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਏ ਦੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੀਮ: ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ (ਕਪਤਾਨ), ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਆਰੀਆ, ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ, ਆਯੁਸ਼ ਬਡੋਨੀ, ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਧੂ, ਸੂਰਿਆਸ਼ ਸ਼ੇਦਗੇ, ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਕੁਮਾਰ ਕੁਸ਼ਾਗਰਾ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਵਿਪਰਾਜ ਨਿਗਮ, ਯਸ਼ ਠਾਕੁਰ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ, ਅਰਸ਼ਦ ਖਾਨ, ਅਨੁਕੂਲ ਰਾਏ, ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ।