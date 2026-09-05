62 ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੀ ਉਮਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ 62 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਗਲਤ ਦੱਸ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Published : September 5, 2026 at 3:37 PM IST
BCCI on Age Fraud: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (BCCI) ਨੇ 62 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਗਲਤ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (CAB) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ-ਸੀਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ 62 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਗਲਤ ਦੱਸ ਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ।
CAB ਵੱਲੋਂ BCCI ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹਨ।
ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ!
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ 2022 ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲੈੱਗ-ਸਪਿਨਰ ਰੋਹਿਤ ਯਾਦਵ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੜੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਰੋਹਿਤ ਯਾਦਵ ਦੀ ਉਮਰ ਧੋਖਾਧੜੀ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਗਲਤ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਬੰਗਾਲ (ਸੀਏਬੀ) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਲੈੱਗ-ਸਪਿਨਰ ਰੋਹਿਤ ਯਾਦਵ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ-ਸਮੂਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 27 ਮਹੀਨੇ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜਨਮ ਸਾਲ 2007 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ 2017 ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ 2009 ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜੂਨੀਅਰ ਟੀਮ ਲਈ ਖੇਡਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੰਗਾਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 45 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ।
CAB ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਡਰ-19 ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਮਰ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। CAB ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਈ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉਮਰ-ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ।