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IND vs AFG T20 ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਟੀਮ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਮਲ

ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਟੀ-20ਆਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।

HARSHIT RANA REPLACEMENT
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 10, 2026 at 4:41 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਯਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ (ਸੀਓਈ) ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੌਰਾਨ ਚੰਗੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 27 ਸਾਲਾ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਯਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਗੀ ਸੱਟ

ਸੀਮ-ਬੋਲਿੰਗ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹੈਮਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰਿਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਲਈ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਫਿਟਨੈਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਹਰਸ਼ਿਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁੰਦਰ, ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਬੁਮਰਾਹ ਵੀ ਫਿਟਨੈਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਿਟਨੈਸ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।

ਯਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਕਰੀਅਰ

ਵਿਦਰਭ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਯਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੋ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਉਸਨੇ 50 ਸਈਅਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਟਰਾਫੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, 7.04 ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਕਾਨਮੀ ਰੇਟ ਨਾਲ 81 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਯਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਨੇ 76 ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, 19 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 114 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਰੇਟ 8.20 ਹੈ। ਉਸਨੇ 33 ਫਸਟ-ਕਲਾਸ ਅਤੇ 57 ਲਿਸਟ ਏ ਮੈਚ ਵੀ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 97 ਅਤੇ 90 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।

ਯਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (IPL) ਵਿੱਚ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ 2023-24 ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਲਈ ਅਤੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਲਈ ਖੇਡੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 22 IPL ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 27 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਟੀ-20 ਟੀਮ

ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਕਪਤਾਨ), ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਇਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ (ਉਪ ਕਪਤਾਨ), ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੂਮਰਾਹ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਯਸ਼ ਠਾਕੁਰ।

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YASH THAKUR IN T20 SQUAD
ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੌਣ ਹੈ
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HARSHIT RANA REPLACEMENT

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