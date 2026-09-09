BCCI ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਏ' ਟੀਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਪਡੀਕਲ ਤੇ ਗਾਇਕਵਾੜ ਬਣੇ ਕਪਤਾਨ
ਭਾਰਤ ਏ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਏ ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚਾਰ-ਦਿਨਾ ਮੈਚ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
Published : September 9, 2026 at 6:49 PM IST
India A squad: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (BCCI) ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਏ ਵਿਰੁੱਧ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਘਰੇਲੂ ਲੜੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਏ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿੱਕਲ ਨੂੰ ਮਲਟੀ-ਡੇ ਮੈਚ ਲਈ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਕਪਤਾਨੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਏ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚਾਰ-ਦਿਨਾਂ ਮੈਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਮੈਚ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੱਟ ਅਤੇ ਲੱਤ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਨੂੰ 50 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਏ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦੀ ਚੋਣ ਉਸਦੀ ਫਿਟਨੈਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਲੜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲੇ ਰੈੱਡ-ਬਾਲ ਮੈਚ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ 22 ਤੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਮੈਚ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਚ ਚਿੱਟੇ-ਬਾਲ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6, 9 ਅਤੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ।
ਬਹੁ-ਦਿਨਾ ਮੈਚ ਲਈ ਭਾਰਤ ਏ ਟੀਮ
ਦੇਵਦੱਤ ਪਡੀਕਲ (ਕਪਤਾਨ), ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਅਮਨ ਮੋਖਾੜੇ, ਆਯੂਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਯਸ਼ ਰਾਠੌੜ, ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ, ਕੁਮਾਰ ਕੁਸ਼ਾਗਰਾ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸ਼ਮਸ ਮੁਲਾਨੀ, ਤਨੁਸ਼ ਕੋਟੀਅਨ, ਤੁਸ਼ਾਰ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ, ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਹਿੰਗੇ, ਐੱਨ ਨਾ ਜਗੇਤੇਕੁਮਾਰ, ਐੱਨ. ਵਿਜੇਤਾਕੁਮਾਰ, ਐੱਨ. ਵਿਸ਼ਕ (ਤੰਦਰੁਸਤਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ)।
🚨 News 🚨— BCCI (@BCCI) September 9, 2026
India A squad announced for home series against Australia A, comprising two multi-day matches and three one-day games in Puducherry.
Details 🔽https://t.co/qv3pB2OLhj pic.twitter.com/svfhQbnEoV
ਵਨਡੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਏ ਦੀ ਟੀਮ
ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ (ਕਪਤਾਨ), ਦੇਵਦੱਤ ਪਡੀਕਲ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਆਰੀਆ, ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ, ਕੁਮਾਰ ਕੁਸ਼ਾਗਰਾ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਧੂ, ਵਿਪਰਾਜ ਨਿਗਮ, ਅਰਸ਼ੀਨ ਕੁਲਕਰਨੀ, ਅਰਸ਼ਦ ਖਾਨ, ਨਮਨ ਧੀਰ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ (ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼) , ਪ੍ਰਿਯੰਸ਼ਪੰਥਿਆ (ਸਭ-ਸਿਮਰਨ), ਸ. ਗੁਰਜਪਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਯਸ਼ ਠਾਕੁਰ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਏ ਸਕੁਐਡ
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ਲੜੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਏ ਸਕੁਐਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਟਰ ਹੈਂਡਸਕੌਂਬ, ਸੈਮ ਕੌਂਸਟਾਸ, ਝਾਈ ਰਿਚਰਡਸਨ, ਸਪੈਂਸਰ ਜੌਹਨਸਨ ਅਤੇ ਮਿਚ ਓਵਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਮੈਚ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਏ ਟੀਮ:
ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਡੌਗੇਟ, ਜੈਕ ਐਡਵਰਡਸ, ਪੀਟਰ ਹੈਂਡਸਕੌਂਬ, ਸੈਮ ਹਾਰਪਰ, ਲਿਆਮ ਹੈਚਰ, ਕੈਂਪਬੈਲ ਕੇਲੇਵੇ, ਸੈਮ ਕੌਂਸਟਾਸ, ਨਾਥਨ ਮੈਕਸਵੀਨੀ, ਟੌਡ ਮਰਫੀ, ਫਰਗਸ ਓ'ਨੀਲ, ਜੋਸ਼ ਫਿਲਿਪ, ਝਾਈ ਰਿਚਰਡਸਨ, ਕੋਰੀ ਰੌਚਿਓਲੀ, ਜੇਸਨ ਸੰਘਾ, ਲਿਆਮ ਸਕਾਟ।
ਵਨਡੇ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਏ ਟੀਮ
ਮਹਲੀ ਬੀਅਰਡਮੈਨ, ਨਿਖਿਲ ਚੌਧਰੀ, ਬੇਨ ਡਵਾਰਸ਼ੀਅਸ, ਜੈਕ ਐਡਵਰਡਸ, ਐਰੋਨ ਹਾਰਡੀ, ਸਪੈਂਸਰ ਜੌਹਨਸਨ, ਸੈਮ ਕੌਂਸਟਾਸ, ਨਾਥਨ ਮੈਕਸਵੀਨੀ, ਟੌਡ ਮਰਫੀ, ਮਿਚ ਓਵਨ, ਜੋਸ਼ ਫਿਲਿਪ, ਤਨਵੀਰ ਸੰਘਾ, ਲਿਆਮ ਸਕਾਟ, ਲਚਲਾਨ ਸ਼ਾਅ।
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