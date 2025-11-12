ETV Bharat / sports

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BCCI ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਿਆ।

ROHIT AND VIRAT
ਦ BCCI ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ (Etv Bharat))
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

'ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਦੋਵੇਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀ'

ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 202 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦ ਮੈਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰਾਟ ਨੇ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ 74 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਦੋਵੇਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀ 2027 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

'ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼'

ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਕੋਹਲੀ ਦੇ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਚ ਘਰੇਲੂ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਨਡੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਮਸੀਏ) ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਹਲੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਟੀਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਦੋ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣਾ ਪਵੇਗਾ।"

ਕੋਹਲੀ-ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਟੀ-20ਆਈ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰੀਅਰ
37 ਸਾਲਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ 38 ਸਾਲਾ ਰੋਹਿਤ ਨੇ 2024 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀ-20ਆਈ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2024-25 ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰੋਹਿਤ ਦੇ 67 ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 4,301 ਦੌੜਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰਾਟ ਦੇ 123 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 9,123 ਦੌੜਾਂ ਹਨ। ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਿਟਮੈਨ ਨੇ 159 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 4,231 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿੰਗ ਦੇ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ 123 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 4,188 ਦੌੜਾਂ ਹਨ।

ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ
2009-10 ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੀ। ਉਹ 18 ਫਰਵਰੀ, 2010 ਨੂੰ ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਰਾਟ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ 8 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 16 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਨੇ 311 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ 198 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 113 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਰਾਟ ਆਪਣੇ ਵਿਅਸਤ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਰਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ। ਹਿਟਮੈਨ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ, ਉਹ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਖੇਡਿਆ ਸੀ।

