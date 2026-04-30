ETV Bharat / sports

ਈ-ਸਿਗਰੇਟ ਪੀਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ BCCI ਨੇ ਰਿਆਨ ਪਰਾਗ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਰਿਆਨ ਪਰਾਗ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਰਿਆਨ ਪਰਾਗ ਵਿਰੁੱਧ ਈ-ਸਿਗਰੇਟ ਪੀਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Riyan Parag smoking e-cigarette
ਰਿਆਨ ਪਰਾਗ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 30, 2026 at 5:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

BCCI Penalised Riyan Parag: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (BCCI) ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਰਿਆਨ ਪਰਾਗ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਈ-ਸਿਗਰੇਟ ਪੀਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।

ਰਿਆਨ ਪਰਾਗ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੇ 40ਵੇਂ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਈਪੀਐਲ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ 1 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਰਿਆਨ ਪਰਾਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਚ ਫੀਸ ਦਾ 25% ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੀਮੈਰਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਆਨ 'ਤੇ ਆਈਪੀਐਲ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 2.21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਡ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਚਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ, ਜਦੋਂ ਰਿਆਨ ਨੂੰ ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈ-ਸਿਗਰੇਟ ਪੀਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਰਿਆਨ ਨੇ ਮੰਨੀ ਗਲਤੀ

ਰਿਆਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਆਈਪੀਐਲ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ, ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਿਆਨ ਪਰਾਗ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ

ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਦੇ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ, ਕਪਤਾਨ ਰਿਆਨ ਪਰਾਗ ਨੂੰ ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵੈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਿਗਰੇਟਸ ਐਕਟ (PECA) 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੈਪਿੰਗ ਜਾਂ ਈ-ਸਿਗਰੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈ-ਸਿਗਰੇਟ ਅਤੇ ਵੈਪ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਿਕਰੀ, ਖਰੀਦ, ਆਯਾਤ, ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੈਦ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਕਪਤਾਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਰਆਰ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਰ ਰੋਮੀ ਭਿੰਡਰ ਨੂੰ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ (RCB) ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਡਗਆਊਟ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ ਰਿਆਨ ਪਰਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਰਿਆਨ ਪਰਾਗ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ 9 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਜਿੱਤਾਂ ਅਤੇ 3 ਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਟੀਮ ਦੇ 12 ਅੰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ 0.617 ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਪਤਾਨ ਪਰਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ 9 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 117 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਔਸਤ 14.63 ਅਤੇ 124.47 ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਸਵਾਈ ਮਾਨਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।

TAGGED:

ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਕਪਤਾਨ ਰਿਆਨ ਪਰਾਗ
ਰਿਆਨ ਪਰਾਗ ਈ ਸਿਗਰੇਟ ਮਾਮਲਾ
BCCI ACTION RIYAN PARAG
BCCI PENALISED RIYAN PARAG
BCCI ACTION RIYAN PARAG VAPING

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.