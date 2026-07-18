ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸੰਨਿਆਸ 'ਤੇ BCCI ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜੀ, ਲਾਰਡਜ਼ ਵਨਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵਨਡੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : July 18, 2026 at 12:04 PM IST
BCCI on Rohit Sharma ODI Future: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (BCCI) ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਟਮੈਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਨਡੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਰਡਸ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਤੀਜਾ ਵਨਡੇ ਉਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਨੇ 39 ਸਾਲਾ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 2027 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਸ਼ਰਮਾ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਲਾਰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵਜੀਤ ਸੈਕੀਆ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਅਜੇ ਵੀ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੇਵਜੀਤ ਸੈਕੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਵਨਡੇ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡਜ਼ ਵਨਡੇ ਉਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
BCCI SECRETARY ON ROHIT SHARMA. 🗣️— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 17, 2026
“There are lot of speculations going on in media about Rohit Sharma's future. I want to firmly assert that there has been no such discussion that Rohit will be playing his last match at Lord's. Rohit is a regular member of ODI team and will… pic.twitter.com/Q9bkdDRpCb
'ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਕੋਚ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼'
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣਕਾਰ ਅਜੀਤ ਅਗਰਕਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਦੇ ਰੁਖ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਵਹਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕਰੀਅਰ
2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਈਸੀਸੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖਿਤਾਬ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਟੀ-20 ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 50 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇਸ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰੋਹਿਤ ਨੇ 286 ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 11,731 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 50 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਓਪਨਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 56 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ 2023 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ 2025 ਦੀ ਪੁਰਸ਼ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤੀ।