ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਾ ਖੇਡਣ 'ਤੇ BCCI ਨੇ ਤੋੜੀ ਚੁੱਪੀ, ICC ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

BCCI REACTION
ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ (BCCI (Gatty Images))
Published : February 2, 2026 at 3:03 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੇਗਾ।

ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।"

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ X ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ICC ਵਿਸ਼ਵ T20 2026 ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ 15 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇਗੀ।" ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।

ICC ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ICC ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਚੋਣਵੀਂ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ PCB ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭੇਗਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ।" ICC ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ 1 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨ ਇਨ ਬਲੂ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਚ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਬੱਦਲਾਂ ਹੇਠ ਹੈ।

ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਕਾਰਡ

ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸੀਸੀ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੇਡੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੱਤ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

