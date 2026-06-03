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IND vs AFG Test: ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ 2 ਟੈਸਟ ਅਤੇ 8 ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਪਿਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ ਕੀਤਾ ਨਿਯੁਕਤ

ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਲੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਿਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

TEAM INDIA SPIN BOWLING COACH
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 3, 2026 at 11:34 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ IPL 2026 ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।6 ਜੂਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਸਾਯਰਾਜ ਬਹੂਤੁਲੇ ਨੂੰ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਿਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏਗਾ।

ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, 'ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਯਰਾਜ ਬਹੂਤੁਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ (ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਰਸ਼) ਦਾ ਸਪਿਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।'

ਬਹੁਤੁਲੇ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ

ਬਹੁਤੁਲੇ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ ਖਾਸ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ; 1997 ਅਤੇ 2003 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਅੱਠ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ (ODI) ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਕਰੀਅਰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ 6,176 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ 630 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ - ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇਸ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਲਰਾਊਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ।

ਵਿਆਪਕ ਕੋਚਿੰਗ ਅਨੁਭਵ

ਬਹੁਤੁਲੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਕੋਚਿੰਗ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਵਿਦਰਭ, ਕੇਰਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (IPL) ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਲਈ ਸਪਿਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾਈ।

2022 ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਸੀ ਪੁਰਸ਼ ਅੰਡਰ-19 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੇਤੂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸਾਈਰਾਜ ਬਹੁਤੁਲੇ ਨੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ 2024 ਐਡੀਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੀ।

ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ, ਬਹੁਤੁਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਏ' ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2021 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ, ਉਹ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਕੈਡਮੀ (ਹੁਣ 'ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

BCCI appoints Sairaj Bahutule as India Spin Bowling Coach
ਸਾਯਰਾਜ ਬਹੂਤੁਲੇ (IANS)

ਬਹੁਤੁਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਸਪਿਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤੁਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਸਪਿਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ - ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਚਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ - ਸੱਚਮੁੱਚ ਖਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ।"

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ

  • ਮੁੱਖ ਕੋਚ: ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ
  • ਸਹਾਇਕ ਕੋਚ: ਰਿਆਨ ਟੈਨ ਡੋਇਸ਼ੇਟ
  • ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ: ਮੋਰਨੇ ਮੋਰਕਲ
  • ਸਪਿਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ: ਸਾਈਰਾਜ ਬਹੁਤੁਲੇ
  • ਫੀਲਡਿੰਗ ਕੋਚ: ਟੀ. ਦਿਲੀਪ

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TAGGED:

IND VS AFG SERIES 2026
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ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ IPL 2026
ਸਾਯਰਾਜ ਬਹੂਤੁਲੇ
TEAM INDIA SPIN BOWLING COACH

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