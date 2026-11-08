BCCI ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਏ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ, ਪਾਟੀਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਪ ਕਪਤਾਨ
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 'ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰਸ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2026' ਲਈ ਭਾਰਤ ਏ ਟੀਮ ਦਾ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਗੇ।
Published : November 8, 2026 at 5:00 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (BCCI) ਨੇ ACC ਪੁਰਸ਼ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2026 ਲਈ ਭਾਰਤ A ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ ਨੂੰ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ RCB ਕਪਤਾਨ ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ ਹਨ।
50 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ
33 ਸਾਲਾ ਪਾਟੀਦਾਰ ਨੇ BCCI ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 50 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਟੀਦਾਰ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਈਅਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
🚨 India A Rising Stars Asia Cup Squad Update 🚨 Rajat Patidar has communicated to the BCCI that he should not be considered for selection in the 50-over format as he manages his existing injuries. 📌Rinku Singh named new vice-captain 📌 Ayush Badoni replaces Patidar. More details 🔽 https://t.co/lYEM3nsBIa— BCCI (@BCCI) November 8, 2026
ਪਾਟੀਦਾਰ ਦੇ ਹਟਣ ਕਾਰਨ, BCCI ਨੇ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਾਟੀਦਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਯੁਸ਼ ਬਡੋਨੀ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਏ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਟੀਮ:
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ (ਕਪਤਾਨ), ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਕੁਮਾਰ ਕੁਸ਼ਾਗਰਾ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸੂਰਯਾਂਸ਼ ਸ਼ੇਦਗੇ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ, ਵਿਪ੍ਰਜ ਨਿਗਮ, ਹਰਸ਼ ਦੂਬੇ, ਤਨੁਸ਼ ਕੋਟੀਅਨ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ, ਅਰਸ਼ਦ ਖਾਨ, ਆਯੁਸ਼ ਬਡੋਨੀ।
ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰਸ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 19 ਤੋਂ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਤਰ ਦੇ ਦੋਹਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਏ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਏ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਏ ਮੈਚ
ਭਾਰਤ ਏ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਏ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ। ਉਹ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਏਈ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ-ਪੜਾਅ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੇਗਾ।
ਹਰੇਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ 26 ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਾਈਨਲ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।