BCCI ਸਾਲਾਨਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ: ਦ੍ਰਾਵਿੜ-ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਵਾਰਡ
BCCI annual awards ceremony: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
Published : March 12, 2026 at 10:51 PM IST
BCCI annual awards ceremony: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀਸੀਸੀਆਈ) 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸ਼ੋਅ, "NAMAN" ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ, ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ 2025 ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ, 2025 ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਲਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਅਤੇ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੁਰਸਕਾਰ
ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਨੂੰ ਕਰਨਲ ਸੀਕੇ ਨਾਇਡੂ ਲਾਈਫਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਆੱਫ ਦਾ ਈਅਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2024 ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖਿਤਾਬ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਿੱਲ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ 'ਸਰਵੋਤਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ -ਪੁਰਸ਼' ਲਈ 'ਪੋਲੀ ਉਮਰੀਗਰ ਪੁਰਸਕਾਰ' ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।
26 ਸਾਲਾ ਗਿੱਲ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 983 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ 2-2 ਦੀ ਲੜੀ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 754 ਦੌੜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 490 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 188 ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ।
ਮਾਧਵਰਾਓ ਸਿੰਧੀਆ ਪੁਰਸਕਾਰ
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ INAS ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਦਰਭ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਪਿਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਯਸ਼ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਯਸ਼ ਰਾਠੌੜ ਨੂੰ ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ ਏਲੀਟ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਧਵਰਾਓ ਸਿੰਧੀਆ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਦੂਬੇ, ਜੋ 2025 ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ 'ਏ' ਸੈੱਟਅੱਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2024/25 ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵੱਕਾਰੀ ਲਾਲਾ ਅਮਰਨਾਥ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਲਹਾਸ ਗੰਧੇ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਅੰਪਾਇਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਯਸ਼ਬਰਧਨ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ U16 ਵਿਜੇ ਮਰਚੈਂਟ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈ ਜਗਮੋਹਨ ਡਾਲਮੀਆ ਟਰਾਫੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਿਤਿਆ ਜੇ ਪੰਡਯਾ ਅਤੇ ਹੇਮਚੂਦੇਸ਼ ਜੇ ਨੂੰ U19 ਕੂਚ ਬਿਹਾਰ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈ ਐਮ.ਏ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਟਰਾਫੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।