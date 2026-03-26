BCCI ਨੇ ਟਾਟਾ IPL 2026 ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
IPL ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਅਤੇ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਚ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।
Published : March 26, 2026 at 9:02 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਆਈਪੀਐਲ) 2026 ਦੇ 19ਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੀਗ ਪੜਾਅ ਦੇ ਬਾਕੀ 50 ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ ਦਸ ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਿਤਾਬ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਲੀਗ ਪੜਾਅ ਦੇ ਬਾਕੀ 50 ਮੈਚ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 24 ਮਈ, 2026 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ 12 ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ।"
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮੈਚ ਬੰਗਲੁਰੂ, ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਦਿੱਲੀ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਲਖਨਊ, ਜੈਪੁਰ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਰਾਏਪੁਰ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੀਮਾਂ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਲੀਗ ਪੜਾਅ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। BCCI ਨੇ ਕਿਹਾ "ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ ਦਿਲਚਸਪ ਪੜਾਅ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਮਾਂ ਲੀਗ ਪੜਾਅ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੇਆਫ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਿੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਡਬਲ-ਹੈਡਰ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ,"।
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਚ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਘਰੇਲੂ ਮੈਚ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਤਿੰਨ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੋ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇਗੀ। ਲੀਗ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਈਪੀਐਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਅਤੇ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲੇਆਫ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਲੀਗ ਮੈਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗਾ।