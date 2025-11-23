BCCI ਨੇ ODI ਟੀਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਨਵੇਂ ਕਪਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਖਿਲਾਫ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : November 23, 2025 at 8:34 PM IST|
Updated : November 23, 2025 at 9:07 PM IST
Team India ODI Squad: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (BCCI) ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ, ਜੋ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਵਨਡੇ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ 2022 ਤੋਂ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 12 ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਵੀ ਬਾਹਰ:
ਭਾਰਤੀ ਵਨਡੇ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਵੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
🚨 NEWS 🚨#TeamIndia's squad for @IDFCFIRSTBank ODI series against South Africa announced.— BCCI (@BCCI) November 23, 2025
More details ▶️https://t.co/0ETGclxAdL#INDvSA pic.twitter.com/3cXnesNiQ5
ਤਿਲਕ ਅਤੇ ਰੁਤੁਰਾਜ ਦੀ ਵਾਪਸੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਕਪਤਾਨ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਅਈਅਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਗੇ। ਤਿਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁਤੁਰਾਜ ਛੇ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ 50 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਸਨ।
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਨਡੇ ਟੀਮ:
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਕੇਐੱਲ ਰਾਹੁਲ (ਕਪਤਾਨ) (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ, ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ, ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਅਰਸ਼ੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ।
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਨਡੇ ਟੀਮ:
ਟੇਂਬਾ ਬਾਵੁਮਾ (ਕਪਤਾਨ), ਓਟਨੀਲ ਬਾਰਟਮੈਨ, ਕੋਰਬਿਨ ਬੋਸ਼, ਮੈਥੀਯੂ ਬ੍ਰੀਟਜ਼ਕੇ, ਡਿਵਾਲਡ ਬ੍ਰੇਵਿਸ, ਨੈਂਡਰੇ ਬਰਗਰ, ਕਵਿੰਟਨ ਡੀ ਕਾਕ, ਟੋਨੀ ਡੀ ਜ਼ੋਰਜ਼ੀ, ਰੁਬਿਨ ਹਰਮਨ, ਕੇਸ਼ਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ, ਏਡਨ ਮਾਰਕਰਮ, ਲੁੰਗੀ ਇੰਗੜੀ, ਰਿਯਾਨ ਕਿਕਲਟਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਨੇਲਨ ਸੁਬਰਾਯਨ।
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਨਡੇ ਸ਼ਡਿਊਲ
ਪਹਿਲਾ ਵਨਡੇ: ਐਤਵਾਰ, 30 ਨਵੰਬਰ (ਰਾਂਚੀ) ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ
ਦੂਜਾ ਵਨਡੇ: ਬੁੱਧਵਾਰ, 3 ਦਸੰਬਰ (ਰਾਏਪੁਰ) ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ
ਤੀਜਾ ਵਨਡੇ: ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 6 ਦਸੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ) ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ