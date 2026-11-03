ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਇੰਡੀਆ A ਟੀਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਹੱਥ ਆਈ ਕਪਤਾਨੀ ਦੀ ਕਮਾਨ
India A Squad: ਦੋਹਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰਸ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2026 ਲਈ ਭਾਰਤ ਏ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : November 3, 2026 at 9:37 AM IST
Rising Stars Asia Cup 2026: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (BCCI) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਡੀਆ ਏ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੋਹਾ, ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਦੇ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ IPL ਚੈਂਪੀਅਨ RCB ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ ਨੂੰ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਪੰਦਰਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰ ਕੁਸ਼ਾਗਰਾ, ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ, ਸੂਰਯਾਂਸ਼ ਸ਼ੇਦਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਵਿਪ੍ਰਾਜ ਨਿਗਮ, ਹਰਸ਼ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਤਨੁਸ਼ ਕੋਟੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦ ਖਾਨ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।
🚨 News 🚨 India A squad for upcoming ACC Rising Stars Asia Cup announced 📝 More details ▶️ https://t.co/JRdPQ31UPA #RisingStarsAsiaCup https://t.co/4k2vJAE4kh— BCCI (@BCCI) November 2, 2026
ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ
ਆਗਾਮੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਇਹ ਟੀਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖੇਡੀ ਗਈ ਇੰਡੀਆ ਏ ਟੀਮ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਕਪਤਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਨਮਨ ਧੀਰ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਸੀ। ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਰਫ ਵੈਭਵ ਸੂਰਯਵੰਸ਼ੀ, ਸੂਰਯਾਂਸ਼ ਸ਼ੈਡਗੇ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ ਦੂਬੇ ਨੂੰ 2025 ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਮਨ ਧੀਰ, ਪ੍ਰਿਅੰਸ਼ ਆਰੀਆ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪੋਰੇਲ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਨੇਹਾਲ ਵਢੇਰਾ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੁਯਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰਜਪਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਯਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵੈਸ਼ਾਕ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਟੀਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2026 ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 19 ਤੋਂ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੋਹਾ, ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 26 ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਾਈਨਲ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੋ ਗਰੁੱਪ
ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਏ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਏ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਏ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਏ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਏ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ।
ਭਾਰਤ 'ਏ' ਦੇ ਮੈਚ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ?
ਭਾਰਤ ਏ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਏ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਟੀਮ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਏਈ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਏ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨੋਂ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਦੋਹਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇਗਾ।
ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰਸ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2026 ਲਈ ਭਾਰਤ 'ਏ' ਟੀਮ
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ (ਕਪਤਾਨ), ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ, ਕੁਮਾਰ ਕੁਸ਼ਾਗਰਾ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸੂਰਯਾਂਸ਼ ਸ਼ੈਡਗੇ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ, ਵਿਪਰਾਜ ਨਿਗਮ, ਹਰਸ਼ ਦੁਬੇ, ਤਨੁਸ਼ ਕੋਟਿਯਨ, ਹਰਸ਼ ਦੂਬੇ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦ ਖਾਨ।