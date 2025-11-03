ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਸਾਤ, BCCI ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੋਹਫਾ

ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਸਾਤ, BCCI ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੋਹਫਾ
BCCI announces cash prize: ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਹੈ।
November 3, 2025
ਮੁੰਬਈ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ): ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀਸੀਸੀਆਈ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵਜੀਤ ਸੈਕੀਆ ਨੇ ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਲਈ 51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ 2005 ਅਤੇ 2017 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।
'ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ'
ਸੈਕੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "1983 ਵਿੱਚ, ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲਿਆਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਟਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ.."।
"ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਨੇ BCCI ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ (2019 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ BCCI ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ), ਉਸ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਤਨਖਾਹ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ICC ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 300 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ $2.88 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ $14 ਮਿਲੀਅਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। BCCI ਨੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ - ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਕੋਚਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮੀ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।- ਦੇਵਜੀਤ ਸੈਕੀਆ,ਸਕੱਤਰ, ਬੀਸੀਸੀਆਈ
ਮੈਚ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ?:
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ (58 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 45, ਅੱਠ ਚੌਕਿਆਂ ਨਾਲ) ਅਤੇ ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੈਫਾਲੀ (78 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 87, ਸੱਤ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਛੱਕੇ) ਅਤੇ ਜੇਮੀਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ (37 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 24, ਇੱਕ ਚੌਕੇ ਨਾਲ) ਵਿਚਕਾਰ 62 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ 166/2 ਦੇ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸੀ।
'ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਧੀਆ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ'
ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (29 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 20, ਦੋ ਚੌਕਿਆਂ ਨਾਲ) ਅਤੇ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਚਕਾਰ 52 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 200 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦੀਪਤੀ (58 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 58, ਤਿੰਨ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕੇ ਨਾਲ) ਅਤੇ ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ (24 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 34, ਤਿੰਨ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਛੱਕੇ ਨਾਲ) ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਿਮ ਜਿੱਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 50 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 298/7 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਅਯਾਬੋਂਗਾ ਖਾਕਾ (58 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ 3/3) ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸੀ।
'ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਗਰੋਂ ਝਟਕੇ'
ਦੌੜ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ ਪੰਜਾਹ ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਜ਼ਮਿਨ ਬ੍ਰਿਟਸ (35 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 23 ਦੌੜਾਂ, ਦੋ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕੇ ਨਾਲ) ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਕਪਤਾਨ ਲੌਰਾ ਵੋਲਵਾਰਡਟ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ (36 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ 2/36) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ 148 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ।
'ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਖੇਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ'
ਵੋਲਵਾਰਡਟ ਨੇ ਛੇਵੀਂ ਵਿਕਟ ਲਈ ਐਨਰੀ ਡੇਰਕਸਨ (35 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 37 ਦੌੜਾਂ, ਇੱਕ ਚੌਕਾ ਅਤੇ ਦੋ ਛੱਕੇ ਨਾਲ) ਨਾਲ 61 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੋਲਵਾਰਡਟ (98 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 101 ਦੌੜਾਂ, 11 ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕੇ ਨਾਲ) ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ 169 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।
ਦੀਪਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਖੇਡ-ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਸਪੈੱਲ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸੈੱਟ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਆਜ਼ ਨੂੰ 221/8 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਆਖਰੀ ਚਾਰ-ਫਾਰ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਬਣ ਗਈ। ਦੀਪਤੀ (5/39) ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦੌੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ 246 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। (ANI)