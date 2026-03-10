ETV Bharat / sports

BCCI ਨੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ICC ਤੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

BCCI ਨੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

CASH PRIEZ FOR TEAM INDIA
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 10, 2026 at 2:06 PM IST

Cash Priez for Team India: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (BCCI) ਨੇ ICC ਪੁਰਸ਼ T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਲਈ 131 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟਰਾਫੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਿਤਾਬ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਆਈਸੀਸੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ।

ICC ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਕੀ ਸੀ?

ICC ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਲਈ $3.0 ਮਿਲੀਅਨ (₹27.48 ਕਰੋੜ) ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ 2024 ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁੱਲ ਇਨਾਮ ਪੂਲ ਵਿੱਚ 20% ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ $2.45 ਮਿਲੀਅਨ (₹22.30 ਕਰੋੜ) ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ₹5 ਕਰੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣਗੇ।

ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ ਟੀਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਇਨਾਮ?

ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹14.65 ਕਰੋੜ (₹14.65 ਕਰੋੜ) ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 1.28 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (₹11.65 ਕਰੋੜ) ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ₹3 ਕਰੋੜ (₹10 ਮਿਲੀਅਨ) ਦਾ ਵਾਧਾ ਸੀ।

ਅੰਤਿਮ ਮੈਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਟਾਸ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 255 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਦੂਬੇ ਨੇ ਆਖਰੀ 8 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 26 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 2 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ 21 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 52 ਦੌੜਾਂ, ਸੰਜੂ ਨੇ 46 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 89 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ 25 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 54 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਜੈਮੀ ਨੀਸ਼ਮ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਨੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 46 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਕਪਤਾਨ ਸੈਂਟਨਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਨੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

256 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 159 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 96 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ ਨੇ 26 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 52 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ ਨੇ 35 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 43 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਬੁਮਰਾਹ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਹੇ। ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਸ਼ਰ ਨੇ 3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

