BCCI ਨੇ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 21 ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਮਲ, ਕੋਹਲੀ-ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਡਿਮੋਟ
BCCI New Central Contracts: ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਵੈਧ ਰਹੇਗਾ।
Published : February 10, 2026 at 11:43 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (BCCI) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਵੈਧ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (A, B, ਅਤੇ C) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। A+ ਗ੍ਰੇਡ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਹਿਤ, ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਬੁਮਰਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਟਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ B ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। A ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਗ੍ਰੇਡ B
ਗ੍ਰੇਡ B ਵਿੱਚ 11 ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਗ੍ਰੇਡ ਸੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 16 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ ਸੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਸਿਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਆਕਾਸ਼ ਦੀਪ, ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਾਈ ਬਿ੍ਜਤੁਰ, ਸਾਈ ਬਿ੍ਜਤੁਰ, ਸਾਈ ਬ੍ਦਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਵਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਬਾਹਰ, ਕਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅਣਦੇਖਾ
ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਮੀ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ 2025 ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੋਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
2025-26 ਲਈ BCCI ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ
- ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਡਿਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
- ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ B ਤੋਂ A ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
- ਬੁਮਰਾਹ ਅਤੇ ਜਡੇਜਾ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ
- ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਨੂੰ C ਤੋਂ B ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
- ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੂੰ B ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ
- ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ
- ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਗਾਇਬ
ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ, ਜੇਮੀਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ ਅਤੇ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ ਏ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਰੇਣੁਕਾ ਠਾਕੁਰ, ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ, ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ ਅਤੇ ਸਨੇਹ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ ਬੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਧਾ ਯਾਦਵ, ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਰਾਵਲ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੌੜ, ਉਮਾ ਛੇਤਰੀ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੈੱਡੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ, ਯਸਤਿਕਾ ਭਾਟੀਆ, ਹਰਲੀਨ ਦਿਓਲ, ਕਸ਼ਵੀ ਗੌਤਮ, ਜੀ ਕਮਲਾਲਿਨੀ, ਵੈਸ਼ਨਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਤੇਜਲ ਹਸਬਨਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ ਸੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।