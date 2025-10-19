ਅਫਗਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦੀ BCCI ਤੇ ICC ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ
Afghan cricketers Killed: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਅਫਗਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਮਾਰੇ ਗਏ।
Published : October 19, 2025 at 2:31 PM IST
Afghan Cricketers Killed: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਝੜਪਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਕਤਿਕਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।
BCCI ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੰਵੇਦਨਾ
ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀਸੀਸੀਆਈ) ਨੇ ਅਫਗਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤਾਂ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ (ਏਸੀਬੀ), ਕ੍ਰਿਕਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵਜੀਤ ਸੈਕੀਆ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਜਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੋਣਹਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਦਿਲੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
🚨 A STATEMENT BY BCCI SECRETARY 🚨— Johns. (@CricCrazyJohns) October 18, 2025
BCCI expresses its deep sorrow and condolences on the tragic loss of three young Afghan cricketers - Kabeer Agha, Sibghatullah, and Haroon - who lost their lives in the cowardly cross-border airstrikes in Paktika province.
The BCCI stands in… pic.twitter.com/zhi8NTKXOx
ICC ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ (ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਵੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਅਫਗਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ, ਕਬੀਰ ਆਗਾ, ਸਿਬਘਾਤੁੱਲਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਉਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਖੇਡਣਾ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਕਤਿਕਾ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਿਕੋਣੀ ਲੜੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੀਜੀ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਸੀ। ਇਹ ਲੜੀ 5 ਤੋਂ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਨੁਕਸਾਨ?
ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਹਮਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੀਸੀਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।