ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ ਫਾਈਨਲ: BCCI ਅਤੇ ICC ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ।
Published : February 28, 2026 at 8:36 PM IST
ਹੁਬਲੀ (ਕਰਨਾਟਕ): ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ 2025-26 ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਹੁਬਲੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਕਾਰਨ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਤੇ 67 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ।
ਅੱਠ ਵਾਰ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੈਚ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਲਈ ਬੱਲੇ ਅਤੇ ਗੇਂਦ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੱਤ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਨੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭਮ ਪੁੰਡੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੈਂਕੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘 𝐅𝐎𝐑 𝐉𝐀𝐌𝐌𝐔 & 𝐊𝐀𝐒𝐇𝐌𝐈𝐑! 🏆— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) February 28, 2026
🎥 An outpouring of pure, unadulterated emotion as J&K conquer the summit to claim their first-ever #RanjiTrophy crown 🫡
Scorecard ▶️ https://t.co/G0ytZLEyNB@IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/XRyia1coda
ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਕਿਬ ਨਬੀ ਡਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ। ਆਕਿਬ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ 60 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ।
ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ
ਹਰ ਕੋਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈਸੀਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲੀ ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।
ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਵਧਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
Congratulations to the Jammu & Kashmir team in India for scripting a remarkable story of grit and perseverance.— Jay Shah (@JayShah) February 28, 2026
While the players are fully deserving of the adulation they receive, one must also remember the contribution of the coaching staff, management and administrators from… https://t.co/hbRwF1S41O
ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬੱਲਾ ਜਾਂ ਗੇਂਦ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਿਲੇਗੀ।"
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਥੁਨ ਮਨਹਾਸ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮਨਹਾਸ ਨੇ ਟੀਮ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਯਤਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯਾਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੈ ਭਾਈ (ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ, ਹੁਣ ਆਈਸੀਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ)।" ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸਕੱਤਰ ਸਨ ਜੋ 67 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਆਏ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ।'
𝗧𝗵𝗲 𝗖𝗿𝗼𝘄𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗠𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁 🏆— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) February 28, 2026
BCCI President Mr. Mithun Manhas (@MithunManhas) & BCCI Hon. Secretary Mr. Devajit Saikia (@lonsaikia) present the coveted Ranji Trophy to captain Paras Dogra as Jammu & Kashmir claim their maiden title. 👏#RanjiTrophy | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/vr0Ag2Quxr
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਪਾਰਸ ਡੋਗਰਾ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕੋਚ ਅਜੈ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਪਰ ਵਧਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਿਆਂਦਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਟੀਮ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਹੈ।