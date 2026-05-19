BCCI ਵੱਲੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਐਂਟਰੀ
Team India Squad For Afghanistan Series: ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਵਨਡੇ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : May 19, 2026 at 7:55 PM IST
Team India Squad: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (BCCI) ਨੇ 6 ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਲੜੀ ਲਈ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ।
ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਪਰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਨੂੰ ਲੜੀ ਲਈ ਆਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
4 ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੌਕਾ
ਮਾਨਵ ਸੁਥਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਡੈਬਿਊ ਲਈ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਨਡੇ ਡੈਬਿਊ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ ਦੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਆਈਪੀਐਲ) ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
4 ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਕੌਣ ?
ਮਾਨਵ ਸੁਥਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਸਪਿਨਰ ਹੈ ਜਿਸਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ 52 ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 129 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ ਲਈ ਚਾਰ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ।
ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਸਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਈਪੀਐਲ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਲਈ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2024-25 ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਉਸਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਸੱਤ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 26 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਲਈ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਇਸ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੇ 12 ਆਈਪੀਐਲ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 8.70 ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਰੇਟ ਅਤੇ 16.87 ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 16 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਵਿਦਰਭ ਦਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਸਪਿਨਰ ਹਰਸ਼ ਦੂਬੇ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਲਈ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੀਮ ਲਈ 13 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਨਾਮ 133 ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਕਟਾਂ ਅਤੇ 31 ਲਿਸਟ ਏ ਵਿਕਟਾਂ ਵੀ ਹਨ।
ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੂੰ ਉਪ-ਕਪਤਾਨੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ
ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਤ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਨਡੇ ਟੀਮ
ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੂਤ ਯਾਦਵ, ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ, ਹਰਸ਼ ਦੂਬੇ।
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੈਸਟ ਟੀਮ
ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਕੇਐੱਲ ਰਾਹੁਲ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ, ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿਕਲ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮਾਨਵ ਸੁਥਾਰ, ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ, ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ, ਹਰਸ਼ ਦੂਬੇ।
ਆਕਿਬ ਨਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੌਕਾ
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਆਕਿਬ ਨਬੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਬੀ ਨੇ 2025/26 ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 17 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 60 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ਡਿਊਲ
ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਸ਼ਡਿਊਲ
ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ 6 ਤੋਂ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ
ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ - 14 ਜੂਨ - ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ
ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ - 17 ਜੂਨ - ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ
ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ - 20 ਜੂਨ - ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ
LAST UPDATED: 19 ਮਈ, 2026 ਸ਼ਾਮ 5:26 ਵਜੇ IST