IND vs NZ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹਾਸਲ, ਬਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਵਨਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
Published : November 4, 2026 at 12:46 PM IST
Virat Kohli Record: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਵਨਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 12 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਰਨ-ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 13,000 ਵਨਡੇ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਰਿੱਕੀ ਪੋਂਟਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ 12,662 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 3 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼
- 13,000 ਦੌੜਾਂ* - ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਭਾਰਤ (61.61 ਔਸਤ)
- 12,662 ਦੌੜਾਂ - ਰਿੱਕੀ ਪੋਂਟਿੰਗ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ (42.48 ਔਸਤ)
- 9,747 ਦੌੜਾਂ - ਕੁਮਾਰ ਸੰਗਾਕਾਰਾ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ (44.71 ਔਸਤ)
- 7,774 ਦੌੜਾਂ - ਜੈਕ ਕੈਲਿਸ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ (45.72 ਔਸਤ)
- 6,504 ਦੌੜਾਂ - ਕੇਨ ਵਿਲੀਅਮਸਨ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ (51.61 ਔਸਤ)
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ਵਿਰਾਟ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕਰੀਅਰ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ 317 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਦੀਆਂ 305 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 15,109 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 55 ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 79 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ 183 ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ 185 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ
ਇਸ ਲਿਖਤ ਦੇ ਸਮੇਂ, 186 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ 7 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਵਿਕਟ 'ਤੇ 36 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੋਹਲੀ 13 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਗਿੱਲ 16 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਕੋਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਪਰਤ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ 40.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 185 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਉਛਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਨੇ 70 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਉਸਨੂੰ ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ (44 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 3) ਅਤੇ ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ (10 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 2) ਨੇ ਚੰਗਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 38 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ 11ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਲੇਅਰ ਟਿਕਨਰ ਨੇ 34 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ 30 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।