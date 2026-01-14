ਕਿੰਗ ਕੋਹਲੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 'ਚ ਮੁੜ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ,ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸਫਲਤਾ
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ODI ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : January 14, 2026 at 3:35 PM IST
ਦੁਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਜ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਈਸੀਸੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ 785 ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਨਾਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ 775 ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ।
𝗡𝘂𝗺𝗯𝗲𝗿 𝗢𝗡𝗘 👑— BCCI (@BCCI) January 14, 2026
Congratulations to Virat Kohli - the Number One Batter in ICC Men's ODI Rankings 👏👏#TeamIndia | @imVkohli pic.twitter.com/yTWjSQlNb7
ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ:
37 ਸਾਲਾ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 91 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 93 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਨਾਬਾਦ 74, 135, 102 ਅਤੇ ਨਾਬਾਦ 65 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ।
'11ਵੀਂ ਵਾਰ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਕੋਹਲੀ'
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 469 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੋਹਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 825 ਦਿਨ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਬਿਤਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ 11ਵੀਂ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਹਲੀ ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ, ਨੰਬਰ 2, ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ 84 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ 784 ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੋਹਲੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਕੈਪਸ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।