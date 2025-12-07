ETV Bharat / sports

ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਪਤਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੇਕ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ

ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਜੈਸਵਾਲ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ

IND VS SA 3RD ODI
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਪਤਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 7, 2025 at 5:59 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਲੜੀ 2-1 ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਈ। ਲੜੀ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇਕ ਖਾਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ।" ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਹੋਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਗੇਟ 'ਤੇ ਕੇਕ ਕੱਟਣ ਦੀ ਰਸਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਚ ਦੇ ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ, ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ।

ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕੇਕ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੇਕ ਖੁਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, "ਰੋਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਜੋ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹੈ।"

ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫ਼ੀ ਭਾਰ ਘਟਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੇ ਸਖਤ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਿਟਮੈਨ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਟੀ-20 ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2027 ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਸ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਤ ਨੇ 48.67 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 146 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਸੁਪਰ ਰਿਕਾਰਡ

ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ 20,000 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਚੌਥਾ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। 2007 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 505 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ 4,301 ਦੌੜਾਂ, ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ 11,489 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ 4,231 ਦੌੜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ 50 ਸੈਂਕੜੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਮਹਾਨ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ 34,357 ਦੌੜਾਂ (664 ਮੈਚ) ਨਾਲ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ

  • ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ: 34,357 ਦੌੜਾਂ - 664 ਮੈਚ - 100 ਸੈਂਕੜੇ, 164 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ
  • ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ: 27,910* ਦੌੜਾਂ - 556 ਮੈਚ - 84 ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 144 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ
  • ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ: 24,064 ਦੌੜਾਂ - 504 ਮੈਚ - 48 ਸੈਂਕੜੇ, 145 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ
  • ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ: 20,000* ਦੌੜਾਂ - 505 ਮੈਚ - 50 ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 110 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ

ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ
ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ
