ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੇ 25 ਬੱਲਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼, ਮਾਸਟਰ ਬਲਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- 'ਇਹ ਬੱਲੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਨ'
ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ 'ਬੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ' ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।
Published : November 17, 2026 at 3:08 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (MCA) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ MCA ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ 'ਬੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ' (Batography) ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਚਿਨ ਰਮੇਸ਼ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੌਰ ਦੇ 25 ਬੱਲਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਬੱਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਬੱਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 100ਵਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਬੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ 1978 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਸਚਿਨ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਚਿਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈੱਡਗੀਅਰ (ਟੋਪੀ/ਹੈਲਮੇਟ) ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਅਤੇ MCA ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜਿੰਕਿਆ ਨਾਇਕ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ‘ਬੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ’ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।
A tribute to the Master Blaster! 🏏 MCA unveiled a special section dedicated to Sachin Tendulkar at the MCA Sharad Pawar Cricket Museum, featuring ‘Batography’ — 25 bats celebrating his iconic journey. #MCA #Mumbai #Cricket #MCAMuseum https://t.co/zJm80tJDbI— Mumbai Cricket Association (MCA) (@MumbaiCricAssoc) November 16, 2026
ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਮੌਜੂਦ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, '24 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 22 ਗਜ਼ ਦੀ ਪਿੱਚ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੱਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ। ਹਰ ਬੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੌਰ, ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ, ਪਿੱਚ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।'
A rare glimpse into cricket history! 🏏 Explore iconic memorabilia from the Lord’s Museum at the MCA Sharad Pawar Cricket Museum, along with Sachin Tendulkar’s newly unveiled ‘Batography’ section. ⏳ Tomorrow is your last chance! 🎟️ Tickets: Link in bio. #MCA #Mumbai #Cricket https://t.co/NQYSMlebsV— Mumbai Cricket Association (MCA) (@MumbaiCricAssoc) November 16, 2026
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, '1978 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਲਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਨਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਖ਼ਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰੀ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਬੱਲੇ ਤੱਕ, ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ MCA ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਜਿੰਕਿਆ ਨਾਇਕ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਾਨਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।'
MCA ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਉੱਥੇ MCA ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜਿੰਕਿਆ ਨਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ 'ਬੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ' ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।'
MCA ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ MCA ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਜੋ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੌਰ ਅਤੇ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਜਿਵੇਂ ਬੱਲੇ, ਗੇਂਦਾਂ, ਜਰਸੀਆਂ, ਬਲੇਜ਼ਰ, ਦਸਤਾਨੇ, ਸਟੰਪ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੇਡ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸਪੇਸ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਇਜ਼ ਰੂਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਰੂਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
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