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U20 ਵਿਸ਼ਵ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਬਸੰਤ ਦਾ ਕਮਾਲ, ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ

ਬਸੰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਅੰਡਰ-20 ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ

U20 WORLD ATHLETICS CHAMPIONSHIPS
ਬਸੰਤ ਕੁਮਾਰ ਮੇਘਵਾਲ (Athletics Federation of India 'X')
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 9, 2026 at 11:21 AM IST

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U20 World Athletics Championships: ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਸੰਤ ਕੁਮਾਰ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਯੂਜੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ U20 ਵਿਸ਼ਵ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤਗਮਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋਅ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।

ਬਸੰਤ ਕੁਮਾਰ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ 2.21 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਅਥਲੈਟਿਕਸ U20 ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਛਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਅਥਲੀਟ ਬਣ ਗਏ।

ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਐਥਲੀਟ ਬਰਾਬਰ

ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੇ 2.21 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਪਾਰ ਕੀਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਤਗਮਾ ਜੇਤੂਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਲਜੀਰੀਆ ਦੇ ਯੂਨਿਸ ਅਯਾਚੀ ਨੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ 2.21 ਮੀਟਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਸੰਤ ਨੂੰ ਦੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਓਟਿਸ ਪੂਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 2.21 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਪਾਰ ਕੀਤੀ।

ਬਸੰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਤਗਮੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਫਰ 'ਚ ਬਸੰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ 2.06 ਮੀਟਰ, ਦੂਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ 2.12 ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ 2.17 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ 2.21 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਸੰਤ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ। ਬਸੰਤ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਵ ਅਥਲੈਟਿਕਸ U20 ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।

ਆਸ਼ੀਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋਅ ਵਿੱਚ ਚਮਕਿਆ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋਅ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਗਮਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 74.09 ਮੀਟਰ ਦੀ ਥ੍ਰੋਅ ਨਾਲ ਤਗਮਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ, 19 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਦੋ ਵਾਰ ਦੇ ਓਲੰਪਿਕ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਭਾਰਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਚੋਪੜਾ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਪੋਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 86.48 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਜੂਨੀਅਰ ਰਿਕਾਰਡ ਥ੍ਰੋਅ ਨਾਲ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ।

ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਐਥਲੀਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ X 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤਦੇ ਦੇਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋਅਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਾਸ ਹੈ। ਆਸ਼ੀਸ਼, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਅੰਡਰ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ - ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ!"

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ਬਸੰਤ ਕੁਮਾਰ ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਵਿੱਚ
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