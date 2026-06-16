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F1 2026: ਲੁਈਸ ਹੈਮਿਲਟਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਫੇਰਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਰੇਸ, ਉਸਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰੀਅਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਜੀਪੀ ਫਾਰਮੂਲਾ 1 ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ।

LEWIS HAMILTON FERRARI CAREER
ਲੁਈਸ ਹੈਮਿਲਟਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਫੇਰਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਰੇਸ ((AP))
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 16, 2026 at 6:25 PM IST

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F1 2026: ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਗ੍ਰਾਂ ਪ੍ਰੀ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ 1 (F1) ਮੋਟਰ ਰੇਸਿੰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਦੌੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਜੀਪੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ 12 ਜੂਨ ਤੋਂ 14 ਜੂਨ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਲੜੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਦੌਰ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਰੋਮਾਂਚਕ ਦੌੜ ਵਿੱਚ, ਫੇਰਾਰੀ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਟਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਲੁਈਸ ਹੈਮਿਲਟਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਸਦੀ 106ਵੀਂ ਜਿੱਤ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈਮਿਲਟਨ 115 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਡਰਾਈਵਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਦੀ ਐਂਡਰੀਆ ਡੋਵਿਜ਼ੀਓਸੋ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਜੀਪੀ ਜਿੱਤ ਕੇ, 41 ਸਾਲਾ ਲੁਈਸ ਹੈਮਿਲਟਨ 1970 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮੂਲਾ 1 ਦੌੜ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਈਸ ਹੈਮਿਲਟਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2024 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜੀਪੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਜੀਪੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

LEWIS HAMILTON FERRARI CAREER
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲਾ 1 ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ((AP))

ਤਿੰਨ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਡਰਾਈਵਰ

ਮਰਸਡੀਜ਼ ਦੇ ਜਾਰਜ ਰਸਲ ਅਤੇ ਮੈਕਲਾਰੇਨ ਦੇ ਲੈਂਡੋ ਨੌਰਿਸ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਜੀਪੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਜੀਪੀ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ 1968 ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਜੀਪੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਰ ਜੈਕੀ ਸਟੀਵਰਟ, ਗ੍ਰਾਹਮ ਹਿੱਲ ਅਤੇ ਜੌਨ ਸੁਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਪੋਡੀਅਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ, 58 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਜੀਪੀ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲੁਈਸ ਹੈਮਿਲਟਨ ਦਾ ਕਰੀਅਰ

7 ਜਨਵਰੀ, 1985 ਨੂੰ ਸਟੀਵਨੇਜ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਨਮਿਆ, ਲੁਈਸ ਹੈਮਿਲਟਨ ਅੰਕੜਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਫਾਰਮੂਲਾ 1 ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ। ਮੈਕਲਾਰੇਨ, ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਫੇਰਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮੂਲਾ 1 ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ, ਹੈਮਿਲਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀਰੋ ਆਇਰਟਨ ਸੇਨਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਲ-ਟਾਈਮ ਪੋਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮਾਈਕਲ ਸ਼ੂਮਾਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੱਤ ਵਿਸ਼ਵ ਖਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਮਨ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਪੋਰਟ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਹੈਮਿਲਟਨ ਨੇ ਰੇਡੀਓ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੋ-ਕਾਰਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ, ਐਂਥਨੀ ਹੈਮਿਲਟਨ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਸਿੰਗ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜੀਬ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 1995 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਰਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੇਵਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਕਲਾਰੇਨ ਮੈਨੇਜਰ ਰੌਨ ਡੈਨਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੌੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।" ਡੈਨਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨੌਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਕਲਾਰੇਨ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਵੱਕਾਰੀ ਡਰਾਈਵਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ।

LEWIS HAMILTON FERRARI CAREER
ਲੁਈਸ ਹੈਮਿਲਟਨ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰੀਅਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ((AP))

2012 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਮਿਲਟਨ ਨੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਮਾਕਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਹੈਮਿਲਟਨ ਨੇ 2014 ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਛੇ ਵਿਸ਼ਵ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੈਕਲਾਰੇਨ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਦੂਜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਛੇ ਖਿਤਾਬ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਹੈਲਮੇਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ "ਸਟਿਲ ਆਈ ਰਾਈਜ਼" ਸ਼ਬਦ ਉੱਕਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਟੈਟੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

2026 ਵਿੱਚ ਫੇਰਾਰੀ ਨਾਲ ਹੈਮਿਲਟਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ

  • 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗ੍ਰਾਂ ਪ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, ਫੇਰਾਰੀ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ ਅਤੇ 12 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ।
  • 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਗ੍ਰਾਂ ਪ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, ਫੇਰਾਰੀ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ ਅਤੇ 21 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ।
  • 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ, ਫੇਰਾਰੀ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ ਅਤੇ 8 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ।
  • 3 ਮਈ ਨੂੰ ਮਿਆਮੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ, ਫੇਰਾਰੀ ਫਿਰ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ ਅਤੇ 10 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ।
  • 24 ਮਈ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗ੍ਰਾਂ ਪ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, ਫੇਰਾਰੀ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ ਅਤੇ 21 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ।
  • 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੋਨਾਕੋ ਦੌੜ ਵਿੱਚ, ਫੇਰਾਰੀ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ ਅਤੇ 18 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ।
  • 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ-ਕੈਟਾਲੂਨੀਆ ਦੌੜ ਵਿੱਚ, ਫੇਰਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ ਅਤੇ 25 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ।

ਕਰੀਅਰ ਜਿੱਤਾਂ

2026 ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ-ਕੈਟਾਲੂਨੀਆ ਗ੍ਰਾਂ ਪ੍ਰੀ ਸਮੇਤ, ਹੈਮਿਲਟਨ ਨੇ 106 ਦੌੜਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੂਮਾਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ 91 ਦੌੜਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਰਸਟੈਪਨ 71 ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਹੈਮਿਲਟਨ ਅਤੇ ਸ਼ੂਮਾਕਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ F1 ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦੇ ਸੱਤ ਖਿਤਾਬ ਹਨ।

LEWIS HAMILTON FERRARI CAREER
ਲੇਵਿਸ ਹੈਮਿਲਟਨ ((AP))

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਡੀਅਮ ਫਿਨਿਸ਼

ਹੈਮਿਲਟਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 387 ਦੌੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 206 ਵਾਰ ਪੋਡੀਅਮ 'ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੈਮਿਲਟਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਡੀਅਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 153 ਵਾਰ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਹਨ। ਸ਼ੂਮਾਕਰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਸਨੇ 306 ਦੌੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 155 ਪੋਡੀਅਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਰਸਟੈਪਨ ਸਰਗਰਮ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਸਨੇ 240 ਦੌੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 128 ਪੋਡੀਅਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

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