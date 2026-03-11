BAN vs PAK ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ, ਜਾਣੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਚ?
BAN vs PAK 1st ODI Live Streaming: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।
Published : March 11, 2026 at 11:18 AM IST
BAN vs PAK ODI Series 2026: ਟੀ20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2027 ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡਣਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਬੁੱਧਵਾਰ, 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਢਾਕਾ ਦੇ ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਬੰਗਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਮੈਚ 13 ਅਤੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
The prize both teams will fight for! Trophy unveiled for the Bangladesh vs Pakistan ODI Series 2026. 🏏🏆#BCB #Cricket #Bangladesh #Pakistan #ODI #Tigers pic.twitter.com/AWXOEJHu5y— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) March 10, 2026
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟੀ20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੇਹਿਦੀ ਹਸਨ ਮਿਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਿਟਨ ਦਾਸ ਅਤੇ ਅਫੀਫ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਛੇ ਅਜਿਹੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਛੇ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ, ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸੈਮ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ- ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ, ਮਾਜ਼ ਸਦਾਕਤ, ਮੁਹੰਮਦ ਗਾਜ਼ੀ ਘੋਰੀ, ਸਾਦ ਮਸੂਦ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਮੀਲ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਹੀਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
Pre-Series Media Conference: Shaheen Afridi, Captain (Pakistan)— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) March 10, 2026
Dutch-Bangla Bank Bangladesh 🆚 Pakistan ODI Series 2026! 🏏🔥
SBNCS, Dhaka#BCB #Cricket #Bangladesh #Pakistan #ODI pic.twitter.com/jMhIustZYI
ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਖਿਡਾਰੀ
ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਅਤੇ ਸਦਾਕਤ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਮਿਲੇਗਾ।
ਹੈੱਡ ਟੂ ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 39 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਪੰਜ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 34 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ 17 ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 14 ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ?
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 1:45 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਚ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਚ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਫੈਨਕੋਡ ਐਪ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਚ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਟੀਵੀ ਨਾਮਕ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Catch the live action of the Pakistan Tour of Bangladesh 2026 (3 ODIs) live on your regional broadcasters and streaming platforms worldwide! 🏏📺— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) March 10, 2026
Bangladesh
TV: T Sports, Nagorik TV
OTT: iScreen
Pakistan
TV: PTV Sports
OTT: Tapmad, MYCO, Tamasha
India
OTT: FanCode
United… pic.twitter.com/oG5BKlTBvk
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸਕੁਐਡ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼: ਸੌਮਿਆ ਸਰਕਾਰ, ਤਨਜ਼ੀਦ ਹਸਨ ਤਮੀਮ, ਨਜ਼ਮੁਲ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਂਤੋ, ਤੌਹੀਦ ਹਰੀਦੌਏ, ਲਿਟਨ ਦਾਸ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਆਫਿਫ ਹੁਸੈਨ, ਮੇਹਿਦੀ ਹਸਨ ਮਿਰਾਜ਼ (ਕਪਤਾਨ), ਮਾਹਿਦੁਲ ਇਸਲਾਮ ਅੰਕਨ, ਤਨਵੀਰ ਇਸਲਾਮ, ਤਸਕੀਨ ਅਹਿਮਦ, ਮੁਸਤਫਿਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਸੈਫ ਹਸਨ, ਸ਼ੋਰੀਦਫੁਲ ਇਸਲਾਮ, ਰਿਸ਼ਾਦ ਹੁਸੈਨ, ਨਾਹਿਦ ਰਾਣਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ: ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸਲਮਾਨ ਆਗਾ, ਹੁਸੈਨ ਤਲਤ, ਮੁਆਜ਼ ਸਦਾਕਤ, ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ, ਫਹੀਮ ਅਸ਼ਰਫ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ (ਕਪਤਾਨ), ਹਰਿਸ ਰਊਫ, ਅਬਰਾਰ ਅਹਿਮਦ, ਮੁਹੰਮਦ ਵਸੀਮ ਜੂਨੀਅਰ, ਫੈਜ਼ਲ ਅਕਰਮ, ਗਾਜ਼ੀ ਘੋਰੀ, ਸਾਦ ਮਸੂਦ, ਸ਼ਮੀਲ ਹੁਸੈਨ।
ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ
- ਪਹਿਲਾ ਵਨਡੇ - 11 ਮਾਰਚ
- ਦੂਜਾ ਵਨਡੇ - 13 ਮਾਰਚ
- ਤੀਜਾ ਵਨਡੇ - 15 ਮਾਰਚ