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ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਟੈਸਟ ਜਿੱਤ, 9 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ

23 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਖੇਡਣ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਡਾਰਵਿਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

Bangladesh beat Australia by 9 wickets
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 16, 2026 at 12:44 PM IST

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AUS vs BAN 1st Test: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਡਾਰਵਿਨ ਦੇ ਮਾਰਾਰਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ, ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ 57 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਟੈਸਟ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਮੀਰਪੁਰ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ 20 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।

ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ, ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ ਵਰਗੇ ਖਤਰਨਾਕ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, "ਬੰਗਲਾ ਟਾਈਗਰਜ਼" ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹਸਨ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਤਨਜ਼ਿਦ ਹਸਨ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤਨਜ਼ਿਦ ਨੇ 101 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ।

ਮੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 198 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਨੇ 71 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਸਨ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 426 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੰਜੀਦ ਦੇ 101, ਕਪਤਾਨ ਸ਼ਾਂਤੋ ਦੇ 84 ਅਤੇ ਮੇਹਿਦੀ ਹਸਨ ਮਿਰਾਜ਼ ਦੇ 65 ਦੌੜਾਂ ਮੁੱਖ ਸਨ। ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਉੱਤੇ 228 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਜੋਸ਼ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 104 ਦੌੜਾਂ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਫਿਰ 284 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 104 ਦੌੜਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਪਾਰੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸਮਿਥ ਨੇ ਵੀ 44 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਕੈਰੀ ਨੇ 30 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੇਹਿਦੀ ਹਸਨ ਮਿਰਾਜ਼ ਨੇ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਸਨ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵਧੀ ਟੀਮ

ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਗੁਆਉਣ ਕਾਰਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 57 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਸਕਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਟਾਈਗਰਜ਼ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤਨਜ਼ਿਦ ਫ਼ਰਕੀ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਦਮਾਨ (25) ਅਤੇ ਮੋਮੀਨੁਲ (30) ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਪਰਤ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀਮ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵਧੀ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 1-0 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਅਜੇਤੂ ਹਨ। ਲੜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ 22 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

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