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'ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਹੇਠ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?' ? ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੀ-20 ਕਪਤਾਨ ਲਿਟਨ ਦਾਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।

Litton Das on T20 WC boycott
ਲਿਟਨ ਦਾਸ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 9, 2026 at 5:14 PM IST

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Updated : June 9, 2026 at 5:20 PM IST

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Litton Das on T20 WC boycott: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਟੀ-20 ਕਪਤਾਨ ਲਿਟਨ ਦਾਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਨਾ ਖੇਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ; ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਖੇਡਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ।

ਲਿਟਨ ਦਾਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਆਨ

ਲਿਟਨ ਦਾਸ ਨੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੈਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ, ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ; ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ [ਬੋਰਡ] ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ; ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।"

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਖੇਡ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਆਸਿਫ ਨਜ਼ਰੁਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਲਿਟਨ ਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਸਟੰਟ ਸੀ; ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲਈ ਗਏ ਸਨ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ?

ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਸਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਆਈਪੀਐਲ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਨੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮੁਸਤਫਿਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਈਸੀਸੀ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ - ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੇਗਾ।

ਲਿਟਨ ਨੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ

ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਲਿਟਨ ਦਾਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ - ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪੂਰੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਟੀਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਦੱਸਿਆ।

Last Updated : June 9, 2026 at 5:20 PM IST

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