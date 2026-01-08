ETV Bharat / sports

'ਅਸੀਂ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ...' ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਡ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਡ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ 2026 ਦੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

BANGLADESH T20 WORLD CUP 2026
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 8, 2026 at 2:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਸਤਫਿਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਸੀਬੀ) ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਈਸੀਸੀ ਅਤੇ ਬੀਸੀਬੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਡ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆਸਿਫ਼ ਨਜ਼ਰੁਲ ਨੇ ਆਈਸੀਸੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਈਸੀਸੀ ਨੂੰ ਮੈਚ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

BANGLADESH T20 WORLD CUP 2026
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ (IANS PHOTO)

ਆਈਸੀਸੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ

ਕ੍ਰਿਕਬਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਸਿਫ ਨਜ਼ਰੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਬੀਸੀਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਦਿਵਾਨੇ ਦੇਸ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ।

ਇਹ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਡ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਖੁਦ ਕੋਲਕਾਤਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ (ਮੁਸਤਫਿਜ਼ੁਰ) ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਟੀਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੇਡਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ।"

BANGLADESH T20 WORLD CUP 2026
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ (IANS PHOTO)

ਕ੍ਰਿਕਬਜ਼ ਨੇ ਆਸਿਫ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਫਿਰਕੂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ।"

ਸਥਾਨ ਬਦਲਣਾ ਅਸੰਭਵ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਆਈਸੀਸੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।

BANGLADESH T20 WORLD CUP 2026
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ (IANS PHOTO)

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਧ ਗਏ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਕੇਕੇਆਰ ਨੂੰ ਮੁਸਤਫਿਜ਼ੁਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੇਕੇਆਰ ਨੇ ਮਿੰਨੀ-ਨੀਲਾਮੀ ਵਿੱਚ 9.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।

TAGGED:

BANGLADESH T20 WORLD CUP 2026
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਟੀ 20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026
BANGLADESH CRICKET BOARD
BANGLADESH ICC T20 WORLD CUP
BANGLADESH SPORTS ADVISOR

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.