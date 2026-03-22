ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡਣ ਲਈ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਮੁਲਤਵੀ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦਾ ਵਨਡੇ ਅਤੇ ਟੀ-20 ਦੌਰਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : March 22, 2026 at 2:39 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਨੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ 2025 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਮੁੜ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਨਵੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਆਇਰਿਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ 2026 ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਹਿ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਦੋਵੇਂ ਬੋਰਡ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੌਰਾ 2027 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ 28 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਨਡੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ 1, 3 ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੀ-20 ਮੈਚ 9, 12 ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੇ ਹਨ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਖੇਡੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲੜੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਈਸੀਸੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੌਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 79 ਰੇਟਿੰਗ ਅੰਕ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਸਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ 2027 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੱਕ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟੀਮ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਲੜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਕੁਝ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ 2026 ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਨਡੇ ਅਤੇ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਦੌਰਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ - ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।