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WTC ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ WTC ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ।

WTC Points Table
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 16, 2026 at 3:44 PM IST

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WTC Points Table Updated: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਘਰੇਲੂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨੌਂ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟੈਸਟ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਡਾਰਵਿਨ ਦੇ ਮਰਾਡਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 57 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ WTC ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਨੌਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।

WTC ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ

ਇਸ ਲੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (PCT) 58.33 ਸੀ, ਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 66.67 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਅਜੇ ਵੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ PCT ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ PCT 87.50 ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 77.78 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ PCT 75 ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਫਾਈਨਲਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਛੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 72.22 ਦੇ PCT ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੌਂ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 48.15 ਦੇ PCT ਨਾਲ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।

WTC Points Table
WTC ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ (ICC)

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਹੀਰੋ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਮੈਚ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ। ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹਸਨ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਨੌਂ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਬਣੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਤਨਜ਼ਿਦ ਹਸਨ ਨੇ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ, ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੇਹਦੀ ਹਸਨ ਮਿਰਾਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਬੱਲੇ ਅਤੇ ਗੇਂਦ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹਸਨ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 198 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਤਨਜ਼ਿਦ ਦੀਆਂ 101 ਅਤੇ ਮੇਹਦੀ ਹਸਨ ਮਿਰਾਜ਼ ਦੀਆਂ 65 ਦੌੜਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 426 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕੋਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 228 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

WTC Points Table
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ (AP)

ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, 104 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਟੀਮ 284 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਹਦੀ ਹਸਨ ਨੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ 57 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ।

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