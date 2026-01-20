'ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ...' ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖੇਡਣ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

'ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ...' ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖੇਡਣ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਡ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖੇਡਣ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : January 20, 2026 at 6:52 PM IST
ਢਾਕਾ (ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼): ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਡ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆਸਿਫ ਨਜ਼ਰੁਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਨਜ਼ਰੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ.) ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ.) ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੇ ਸਥਾਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਰਕਪੂਰਨ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਦਬਾਅ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਕਾਟਲੈਂਡ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਵਾਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਈਸੀਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ ਨਾ ਖੇਡਣ 'ਤੇ ਅਡੋਲ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਈਸੀਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਵਿੱਚ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।