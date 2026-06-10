ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ 21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੰਗਾਰੂਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ
BAN VS AUS ODI: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ 2005 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਵਨਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 86 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Published : June 10, 2026 at 1:23 PM IST
ਢਾਕਾ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (9 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਢਾਕਾ ਦੇ ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਬੰਗਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਡਕਵਰਥ-ਲੁਈਸ-ਸਟਰਨ (DLS) ਵਿਧੀ ਤਹਿਤ 86 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 285 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 42.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 191 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਡਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ DLS ਵਿਧੀ ਤਹਿਤ 86 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 1-0 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾ ਲਈ। ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਨਡੇ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਜਿੱਤ 21 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਡਿਫ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਸੀ।
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ 23 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 20 ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ 2 ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਰਿਹਾ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦੋ ਹੀਰੋ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੋਸਾਦਿਕ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸਕੋਰ (86 ਨਾਬਾਦ) ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੇਂਦ ਨਾਲ 10 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 37 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨਾਹਿਦ ਰਾਣਾ ਨੇ ਵੀ 41 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕ੍ਰਮ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ।
BAN ਬਨਾਮ AUS: ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
ਮੈਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਮੋਸਾਦਿਕ ਹੁਸੈਨ (86), ਨਜ਼ਮੁਲ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਂਤੋ (67) ਅਤੇ ਤੰਜ਼ੀਦ ਹਸਨ ਤਮੀਮ (54) ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 50 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 284 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਨਾਥਨ ਐਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੀਅਮ ਸਕਾਟ ਅਤੇ ਮੈਟ ਰੇਨਸ਼ਾ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਮੀਂਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 42.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 191 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ 52 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਬਾਦ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੂਪਰ ਕੌਨੋਲੀ ਨੇ 35 ਅਤੇ ਐਲੇਕਸ ਕੈਰੀ ਨੇ 42 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਹੋਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਾਹਿਦ ਰਾਣਾ ਨੇ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਸਤਫਿਜ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮੋਸਾਦੇਕ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਮਾੜੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਇਸ ਹਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕੈਚ ਛੱਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਸਾਦੇਕ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੈਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲੜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।