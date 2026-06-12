ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਮੈਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਰਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ।
Published : June 12, 2026 at 1:10 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਗਈ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਨਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 2-0 ਦੀ ਅਜੇਤੂ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾ ਲਈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 192 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਡਕਵਰਥ-ਲੂਈਸ (DLS) ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ।
Unforgettable Win! Bangladesh defeat Australia and clinch the ODI series! The Tigers roar loud at home! 🏏 🇧🇩 pic.twitter.com/0aNH0qh5Zo— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) June 11, 2026
ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਮੈਚ ਨੂੰ 42 ਓਵਰਾਂ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 192 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਸੌਮਿਆ ਸਰਕਾਰ (42), ਨਜ਼ਮੁਲ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਂਤੋ (41), ਅਤੇ ਤੌਹੀਦ ਹ੍ਰਿਦੋਏ (ਨਾਬਾਦ 40) ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 35 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਾਥਨ ਐਲਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।
Bangladesh won by 5 wickets (DLS Method) | Dutch-Bangla Bank Bangladesh 🆚Australia ODI Series 2026!— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) June 11, 2026
2nd ODI | 11th June 2026 | 11:00 AM (BST)
SBNCS, Dhaka#BCB #Tigers #Bangladesh #Cricket #ODI #Australia pic.twitter.com/epsoN58eYE
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਮੈਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਰਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਟੀਮ 81 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਬੈਠੀ। ਮਾਰਨਸ ਲਾਬੂਸ਼ਾਨੇ (ਅਜੇਤੂ 55) ਅਤੇ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਬਾਰਟਲੇਟ (52) ਨੇ ਫਿਰ 115 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਸੱਤਵੀਂ ਵਿਕਟ ਲਈ 103 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ ਨੇ 34 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ। ਤਸਕੀਨ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਮੁਸਤਫਿਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2005 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਾਰਡਿਫ ਵਿੱਚ ਨੈਟਵੈਸਟ ਟ੍ਰਾਈ-ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੀਮ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿੱਤ ਲੀਡ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਜਿੱਤ ਲਈ।
ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿੰਨ ਟੀ-20I ਮੈਚ ਵੀ ਖੇਡਣਗੀਆਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਟੀਮ ਖੇਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਜ਼ਮੁਲ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਂਤੋ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 108 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਸਤਫਿਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਹੇ ਹਨ।