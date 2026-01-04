ETV Bharat / sports

ਟੀ 20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਲਿਟਨ ਕੁਮਾਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਟੀਮ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਟੀ 20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਲਈ ਆਪਣੀ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

T20 WORLD CUP 2026 SQUAD
ਟੀ 20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਲਿਟਨ ਕੁਮਾਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਟੀਮ (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 4, 2026 at 4:34 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਆਪਣੀ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਲਿਟਨ ਕੁਮਾਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।

ਲਿਟਨ ਦਾਸ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵਿਕਟਕੀਪਿੰਗ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਪਤਾਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਨਜ਼ੀਦ ਹਸਨ ਅਤੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਇਮਨ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਟੀਮ ਕੋਲ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੁਸਤਫਿਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਤਸਕੀਨ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈਨਅੱਪ ਹੈ। ਮੇਹਿਦੀ ਹਸਨ, ਨਸੁਮ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਾਦ ਹੁਸੈਨ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਣਗੇ।

ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼

ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ 40 ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ 7-20 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰ 8 ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰ 8 ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ, ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਅ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਕੋਲਕਾਤਾ/ਕੋਲੰਬੋ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ/ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਰ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉਹ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ , ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਮੁਸਤਫਿਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੀਸੀਬੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੀਮ:
ਲਿਟਨ ਕੁਮਾਰ ਦਾਸ (ਕਪਤਾਨ), ਤਨਜ਼ੀਦ ਹਸਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਪਰਵੇਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਇਮੋਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਫ ਹਸਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਤੌਹੀਦ ਹਿਰਦੌਏ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀਮ ਹੁਸੈਨ, ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰੁਲ ਹਸਨ ਸੋਹਨ, ਮੇਹਿਦੀ ਹਸਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਸ਼ਾਦ ਹੁਸੈਨ, ਨਸੂਮ ਅਹਿਮਦ, ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਾਕੀਨ ਅਹਿਮਦ, ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਾਕਿਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਾਕੀਨ। ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਫੂਦੀਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰੀਫੁਲ ਇਸਲਾਮ।

