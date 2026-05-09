ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਬਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ! ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਦੀ ਗਲਤੀ

BAN vs PAK 1st Test: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਨਾਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਲੇਇੰਗ-11।

BAN VS PAK 1ST TEST
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 9, 2026 at 8:40 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੈਚ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ। ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਨ।

ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਜਿਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਾਕਾਮੀ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਨੇ ਇਸ ਗਲਤੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਇਸ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮੀਮਜ਼ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ।

"ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਂਦਾ"

ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨੂੰਨੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਂਦਾ।"

ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੰਗੀ ਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਨਾਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ

ਦੁਵੱਲੀ ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 413 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਨਜ਼ਮੁਲ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਂਤੋ ਨੇ 101 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਮੀਨੁਲ ਹੱਕ ਨੇ ਵੀ 91 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਬਾਸ ਨੇ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਲਿਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 106/1 ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਪਨਰ ਅਜ਼ਾਨ ਅਵੈਸ ਅਤੇ ਇਮਾਮ-ਉਲ-ਹੱਕ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 106 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ।

