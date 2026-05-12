BAN vs PAK 1st Test: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ !

BAN vs PAK 1st Test: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ !
BAN vs PAK 1st Test:ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 104 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 1-0 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾ ਲਈ।
Published : May 12, 2026 at 10:50 PM IST
BAN vs PAK 1st Test: ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 163 ਦੌੜਾਂ ’ਤੇ ਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 104 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
268 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ 163 ਦੌੜਾਂ ’ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਫਜ਼ਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 66 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਿਆ। ਨਹੀਦ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਾਇਜੁਲ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਤਸਕੀਨ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਮੇਹਦੀ ਹਸਨ ਮਿਰਾਜ਼ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ।
Bangladesh secure their first win of the #WTC27 cycle with a commanding display over Pakistan 👊— ICC (@ICC) May 12, 2026
ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੋਮਿਨੁਲ ਹੱਕ ਦੇ 91, ਕਪਤਾਨ ਨਜ਼ਮੁਲ ਹਸਨ ਸ਼ਾਂਤੋ ਦੇ 101 ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਫਿਕੁਰ ਰਹੀਮ ਦੇ 71 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 413 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਬਾਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਨ ਓਵੈਸ ਦੇ 130, ਅਬਦੁੱਲਾ ਫਜ਼ਲ ਦੇ 60, ਸਲਮਾਨ ਆਘਾ ਦੇ 58 ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੇ 59 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 386 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 27 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਮਿਲੀ। ਮੇਹਿਦੀ ਹਸਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਨੇ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
The final blow. Shaheen Shah Afridi falls. Bangladesh rise 🇧🇩 pic.twitter.com/KhyyFbSXB4— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) May 12, 2026
ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ 9 ਵਿਕਟਾਂ ’ਤੇ 240 ਦੌੜਾਂ ’ਤੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਮੁਲ ਹਸਨ ਦੀਆਂ 87 ਅਤੇ ਮੋਮੀਨੁਲ ਹੱਕ ਦੀਆਂ 56 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 268 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ 163 ਦੌੜਾਂ ’ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 1-0 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਮਿਲ ਗਈ।
ਕਪਤਾਨ ਨਜ਼ਮੁਲ ਹਸਨ ਸ਼ਾਂਤੋ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਂਤੋ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ 87 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
Gone! 🏏 Abdullah Fazal given lbw. Brilliant from Taijul Islam— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) May 12, 2026
ਲੜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ 16 ਮਈ ਤੋਂ ਸਿਲਹਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।