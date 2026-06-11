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ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ, ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟੀਮ ਚ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਮਲ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਨਿਖਿਲ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

NIKHIL CHAUDHARY IN AUSTRALIA SQUAD
ਨਿਖਿਲ ਚੌਧਰੀ (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 11, 2026 at 5:16 PM IST

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ਸਿਡਨੀ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਪਿਨਰ ਨਿਖਿਲ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 30 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਹੋਬਾਰਟ ਹਰੀਕੇਨਜ਼ ਦੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਨਿਖਿਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਲਈ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਈਯੂਟੀ20 ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਬੀ ਬਰੂਗ ਲਈ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ।

60 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ

ਨਿਖਿਲ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ।

ਇਹ ਲੈੱਗ-ਸਪਿਨਿੰਗ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਮੱਧ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਜੋਏਲ ਡੇਵਿਸ ਅਤੇ ਐਰੋਨ ਹਾਰਡੀ ਵਰਗੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਟੀ-20ਆਈ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਚੋਣਕਾਰ ਟੋਨੀ ਡੋਡੇਮੇਡ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਡੋਡੇਮੇਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਿਖਿਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਦੌਰੇ ਲਈ ਸਟੈਂਡਬਾਏ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਸੀਜ਼ਨ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਬੀਬੀਐਲ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ।"

BAN ਬਨਾਮ AUS: T20I ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ਡਿਊਲ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ T20I ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ T20I 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲੜੀ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟੀ-20 ਟੀਮ

ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼ (ਕਪਤਾਨ), ਜ਼ੇਵਿਅਰ ਬਾਰਟਲੇਟ, ਨਿਖਿਲ ਚੌਧਰੀ, ਕੂਪਰ ਕੌਨੋਲੀ, ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ, ਜੋਏਲ ਡੇਵਿਸ, ਨਾਥਨ ਐਲਿਸ, ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ, ਆਰੋਨ ਹਾਰਡੀ, ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ, ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ, ਸਪੈਂਸਰ ਜੌਹਨਸਨ, ਮੈਥਿਊ ਕੁਹਨੇਮੈਨ, ਰਿਲੇ ਮੈਰੇਡਿਥ, ਜੋਸ਼ ਫਿਲਿਪ, ਮੈਥਿਊ ਰੇਨਸ਼ਾ, ਐਡਮ ਜ਼ਪਾ।

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NIKHIL CHAUDHARY IN AUSTRALIA SQUAD

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