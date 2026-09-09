ਬੈਲਨ ਡੀ'ਓਰ 2026 ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰ, ਮੈਸੀ ਸਮੇਤ 30 ਖਿਡਾਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਬੈਲਨ ਡੀ'ਓਰ 2026 ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 30 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : September 9, 2026 at 2:10 PM IST
Ballon d'Or 2026 Nominees: ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਬੈਲਨ ਡੀ'ਓਰ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 30 ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਇਲੀਅਨ ਐਮਬਾਪੇ, ਲਾਮੀਨ ਯਾਮਲ, ਹੈਰੀ ਕੇਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਜੇਤੂ ਓਸਮਾਨੇ ਡੇਂਬੇਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੈਸੀ ਨੇ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ
ਲਿਓਨੇਲ ਮੈਸੀ ਨੂੰ 2026 ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਲੜੀ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਸੀ 2006 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 2004 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਮੈਸੀ ਸ਼ਾਮਲ, ਰੋਨਾਲਡੋ ਬਾਹਰ
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੈਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੋਨਾਲਡੋ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਨੇ ਅੱਠ ਵਾਰ ਬੈਲਨ ਡੀ'ਓਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਫੁੱਟਬਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੱਕਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਵੱਕਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪੰਜ ਵਾਰ (2008, 2013, 2014, 2016 ਅਤੇ 2017) ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।
ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐਸਜੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ
ਬੈਲਨ ਡੀ'ਓਰ 2026 ਲਈ 30 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਂਚ ਚੈਂਪੀਅਨ ਪੈਰਿਸ ਸੇਂਟ-ਜਰਮੇਨ (ਪੀਐਸਜੀ) ਦੇ 10 ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰੀਅਲ ਮੈਡ੍ਰਿਡ ਦੇ ਚਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਅਤੇ ਬਾਇਰਨ ਮਿਊਨਿਖ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੀਐਸਜੀ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਹਕੀਮੀ, ਮਾਰਕੁਇਨਹੋਸ, ਨੂਨੋ ਮੇਂਡੇਸ, ਜੋਓ ਨੇਵੇਸ, ਫੈਬੀਅਨ ਰੁਇਜ਼, ਵਿਤਿਨਹਾ ਅਤੇ ਵਿਲੀਅਮ ਪੈਕੋ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਹੈਰੀ ਕੇਨ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ 73 ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਕਾਇਲੀਅਨ ਐਮਬਾਪੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਪੇਨ ਦੇ ਲਾਮੀਨ ਯਾਮਲ ਵਿਸ਼ਵ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਭਰਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਓਸਮਾਨ ਡੇਂਬੇਲੇ ਆਪਣੇ 2025 ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਬੈਲਨ ਡੀ'ਓਰ ਕੀ ਹੈ?
"ਬੈਲਨ ਡੀ'ਓਰ" ਇੱਕ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਗੋਲਡਨ ਬਾਲ"। ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1956 ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ "ਫਰਾਂਸ ਫੁੱਟਬਾਲ" ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ।
ਬੈਲਨ ਡੀ'ਓਰ 2026 ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
- ਲਿਓਨੇਲ ਮੇਸੀ (ਇੰਟਰ ਮਿਆਮੀ)
- ਕਾਇਲੀਅਨ ਐਮਬਾਪੇ (ਰੀਅਲ ਮੈਡ੍ਰਿਡ)
- Ousmane Dembélé (ਪੈਰਿਸ ਸੇਂਟ-ਜਰਮੇਨ)
- ਅਰਲਿੰਗ ਹਾਲੈਂਡ (ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਸਿਟੀ)
- ਹੈਰੀ ਕੇਨ (ਬਾਯਰਨ ਮਿਊਨਿਖ)
- ਜੂਡ ਬੇਲਿੰਘਮ (ਰੀਅਲ ਮੈਡ੍ਰਿਡ)
- ਲਾਮਿਨ ਯਮਲ (ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ)
- ਅਸ਼ਰਫ਼ ਹਕੀਮੀ (ਪੈਰਿਸ ਸੇਂਟ-ਜਰਮੇਨ)
- ਪਾਉ ਕੌਬਾਰਸੀ (ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ)
- ਮਾਰਕ ਕੁਕੁਰੇਲਾ (ਚੈਲਸੀ/ਰੀਅਲ ਮੈਡਰਿਡ)
- ਲੁਈਸ ਡਿਆਜ਼ (ਬਾਯਰਨ ਮਿਊਨਿਖ)
- ਬਰੂਨੋ ਫਰਨਾਂਡਿਸ (ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ)
- ਗੈਬਰੀਅਲ (ਆਰਸੇਨਲ)
- ਖਵੀਚਾ ਕਵਾਰਤਸ਼ੇਲੀਆ (ਪੈਰਿਸ ਸੇਂਟ-ਜਰਮੇਨ)
- ਸਾਦੀਓ ਮਾਨੇ (ਅਲ ਨਾਸਰ)
- ਮਾਰਕੁਇਨਹੋਸ (ਪੈਰਿਸ ਸੇਂਟ-ਜਰਮੇਨ)
- ਲੌਟਾਰੋ ਮਾਰਟੀਨੇਜ਼ (ਇੰਟਰ ਮਿਲਾਨ)
- ਨੂਨੋ ਮੇਂਡੇਸ (ਪੈਰਿਸ ਸੇਂਟ-ਜਰਮੇਨ)
- ਜੋਆਓ ਨੇਵੇਸ (ਪੈਰਿਸ ਸੇਂਟ-ਜਰਮੇਨ)
- ਮਾਈਕਲ ਓਲੀਸੇਹ (ਬਾਯਰਨ ਮਿਊਨਿਖ)
- ਵਿਲੀਅਨ ਪਾਚੋ (ਪੈਰਿਸ ਸੇਂਟ-ਜਰਮੇਨ)
- ਜੂਲੀਅਨ ਕੁਇਨੋਨਸ (ਅਲ-ਕਾਦਸੀਆ)
- ਡੇਕਲਨ ਰਾਈਸ (ਆਰਸੇਨਲ)
- ਰੋਡਰੀ (ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਸਿਟੀ/ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ)
- ਫੈਬੀਅਨ ਰੁਇਜ਼ (ਪੈਰਿਸ ਸੇਂਟ-ਜਰਮੇਨ)
- ਵਿਲੀਅਮ ਸਲੀਬਾ (ਆਰਸੇਨਲ)
- ਫੇਰਾਨ ਟੋਰੇਸ (ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ/ਪੈਰਿਸ ਸੇਂਟ-ਜਰਮੇਨ)
- ਡੇਓਟ ਉਪਮੇਕਾਨੋ (ਬਾਯਰਨ ਮਿਊਨਿਖ)
- ਵਿਨੀਸੀਅਸ ਜੂਨੀਅਰ (ਰੀਅਲ ਮੈਡ੍ਰਿਡ)
- ਵਿਟਿਨਹਾ (ਪੈਰਿਸ ਸੇਂਟ-ਜਰਮੇਨ)