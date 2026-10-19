ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ 16,000 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼
ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ 16,000 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 35ਵੇਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹਨ।
Published : October 19, 2026 at 2:40 PM IST
16000 International Runs: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 16,000 ਦੌੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲੀਨ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਤਿਕੋਣੀ ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਅਤੇ ਟੀ-20 ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਬਾਬਰ ਨੇ 57 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 45 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਚੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੈਚ 37 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ 305 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 48.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 268 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਢੇਰ ਹੋ ਗਈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣਿਆ
ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਵੇਦ ਮੀਆਂਦਾਦ, ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ਼, ਇੰਜ਼ਮਾਮ-ਉਲ-ਹੱਕ ਅਤੇ ਯੂਨਿਸ ਖਾਨ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ 16,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 16,000 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 399 ਪਾਰੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ਼ (388 ਪਾਰੀਆਂ) ਅਤੇ ਜਾਵੇਦ ਮੀਆਂਦਾਦ ਨੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਸਿਰਫ਼ 398 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 16,000 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ
- ਇੰਜ਼ਮਾਮ-ਉਲ-ਹੱਕ: 20,541 ਦੌੜਾਂ, 495 ਮੈਚ
- ਯੂਨਿਸ ਖਾਨ: 17,790 ਦੌੜਾਂ, 408 ਮੈਚ
- ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ਼: 17,134 ਦੌੜਾਂ, 374 ਮੈਚ
- ਜਾਵੇਦ ਮੀਆਂਦਾਦ: 16,213 ਦੌੜਾਂ, 357 ਮੈਚ
- ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ: 16,038 ਦੌੜਾਂ, 355 ਮੈਚ
7 ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ 16,000 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਵਾਗ ਤੱਕ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
16,000 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ
- ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ: 34,357 ਦੌੜਾਂ, 664 ਮੈਚ
- ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ: 28,527 ਦੌੜਾਂ, 565 ਮੈਚ*
- ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ: 24,064 ਦੌੜਾਂ, 504 ਮੈਚ
- ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ: 20,652 ਦੌੜਾਂ, 517 ਮੈਚ*
- ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ: 18,433 ਦੌੜਾਂ, 421 ਮੈਚ
- ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ: 17,092 ਦੌੜਾਂ, 535 ਮੈਚ
- ਵੀਰੇਂਦਰ ਸਹਿਵਾਗ: 16,892 ਦੌੜਾਂ, 363 ਮੈਚ
ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਹੈ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ 16,000 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਸਿਰਫ਼ 350 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹਾਸ਼ਿਮ ਅਮਲਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 363 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ 16,000 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੌੜਾਂ
- ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ (ਭਾਰਤ): 350 ਪਾਰੀਆਂ
- ਹਾਸ਼ਿਮ ਅਮਲਾ (ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ): 363 ਪਾਰੀਆਂ
- ਜੋ ਰੂਟ (ਇੰਗਲੈਂਡ): 368 ਪਾਰੀਆਂ
- ਬ੍ਰਾਇਨ ਲਾਰਾ (ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼): 374 ਪਾਰੀਆਂ
- ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ (ਭਾਰਤ): 376 ਪਾਰੀਆਂ
ਦੁਨੀਆ ਦਾ 35ਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀ
ਅੱਜ ਤੱਕ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ 34 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ 16,000 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 35ਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਕੁਮਾਰ ਸੰਗਾਕਾਰਾ, ਰਿੱਕੀ ਪੋਂਟਿੰਗ, ਸਨਥ ਜੈਸੂਰੀਆ, ਮਹੇਲਾ ਜੈਵਰਧਨੇ, ਜੈਕ ਕੈਲਿਸ, ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਇਨ ਲਾਰਾ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੌੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼
- ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ (ਭਾਰਤ) 34,357 ਦੌੜਾਂ, 664 ਮੈਚ
- ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ (ਭਾਰਤ) 28,527 ਦੌੜਾਂ, 565 ਮੈਚ
- ਕੁਮਾਰ ਸੰਗਾਕਾਰਾ (ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ) 28,016 ਦੌੜਾਂ, 594 ਮੈਚ
- ਰਿੱਕੀ ਪੋਂਟਿੰਗ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ) 27,483 ਦੌੜਾਂ, 560 ਮੈਚ
- ਮਹੇਲਾ ਜੈਵਰਧਨੇ (ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ) 25,957 ਦੌੜਾਂ, 652 ਮੈਚ
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