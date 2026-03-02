Ausw vs Indw: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 185 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਜਿੱਤਿਆ ਤੀਜਾ ਵਨਡੇ ਮੈਚ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਤੀਜੇ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ 409 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੂੰ 224 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Published : March 2, 2026 at 7:48 AM IST
ਹੋਬਾਰਟ: ਕਪਤਾਨ ਐਲਿਸਾ ਹੀਲੀ ਦੀਆਂ 158 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਅਲਾਨਾ ਕਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ (4-33) ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੂੰ 185 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਐਤਵਾਰ (1 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਬੇਲੇਰਾਈਵ ਓਵਲ ਵਿਖੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 409 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 45.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 224 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ 3-0 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟਾਸ ਹਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 50 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 409/7 ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ। ਕਪਤਾਨ ਐਲਿਸਾ ਹੀਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿੱਚ 158 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਦਕਿ ਬੇਥ ਮੂਨੀ 106 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇਤੂ ਰਹੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰੀ ਪਈ ਢਿੱਲੀ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾੜੀ ਰਹੀ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਨਿਕੋਲਾ ਕੈਰੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਕੋਰ ਦਿੱਤੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਾਵਲ ਅਤੇ ਜੇਮੀਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 52 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ ਅੱਠਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
ਐਸ਼ਲੇ ਗਾਰਡਨਰ ਨੇ ਫਿਰ ਜੇਮੀਮਾ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ 29 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਨੌਂ ਚੌਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 42 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਲੀਨ ਦਿਓਲ ਨੇ ਇਕੱਠੇ 34 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ, ਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਹਰਲੀਨ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਵੀ ਗੌਤਮ ਪੰਜ ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 137/7 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸਨੇਹ ਰਾਣਾ ਨੇ ਅੱਠਵੀਂ ਵਿਕਟ ਲਈ 63 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਦੀਪਤੀ ਨੇ 40ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਅਲਾਨਾ ਕਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 47 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 29 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਰਾਣਾ ਨੇ 44 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਜਾਰਜੀਆ ਵੇਅਰਹੈਮ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਿਕਟ ਲਈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ 45.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ।
ਦਿਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਫਲਤਾ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਕਾਸ਼ਵੀ ਗੌਤਮ ਨੇ ਫੋਬੀ ਲਿਚਫੀਲਡ ਨੂੰ 14 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਲਿਸਾ ਹੀਲੀ ਅਤੇ ਜਾਰਜੀਆ ਵੋਲ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 104 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਵੋਲ ਨੇ 42 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 22ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਸਨੇਹ ਰਾਣਾ ਦੇ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਹਰਲੀਨ ਦਿਓਲ ਦੁਆਰਾ ਕੈਚ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਹੀਲੀ ਨੇ 49 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 76 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। 98 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 158 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 37ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਡ ਹੋ ਗਈ।
ਫਿਰ ਬੇਥ ਮੂਨੀ ਨੇ ਪਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਉਸਨੇ 54 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 82 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੂਨੀ 106 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਬਾਦ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 400 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ 409/7 ਬਣਾਇਆ।
ਸੰਖੇਪ ਸਕੋਰ
- ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮਹਿਲਾ 50 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 409/7
- ਭਾਰਤ ਮਹਿਲਾ 45.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 224/10
- ਨਤੀਜਾ: ਭਾਰਤ 185 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰਿਆ।